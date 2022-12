Dai Subsonica agli Eugenio in Via Di Gioia: il Capodanno torinese nel segno della “grande musica”

La parole d’ordine per il Capodanno torinese sarà musica. Anzi, “la grande musica”, come sottolineato dal sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, su Facebook.

“Il 31 dicembre, per concludere il 2022 e dare il benvenuto al 2023, il centro della città torna ad animarsi con la grande musica – ha scritto il primo cittadino -. A Urban Lab Torino, questa mattina, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Capodanno 2023: TOLOVEYOU – “Torino ti ama”, il grande evento che celebrerà la fine del 2022. Saluteremo il nuovo anno con un concerto gratuito in centro città, un concerto che vedrà sul palco protagonisti della scena musicale torinese: Subsonica, Eugenio in Via Di Gioia, Willie Peyote, Beba, Ginevra, Cantafinoadieci.

Sarà una serata davvero speciale che potremo festeggiare insieme: torinesi e turisti attesi in città.

La musica è un grande veicolo per comunicare valori positivi e questo evento rappresenta una nuova importante occasione per proiettarci verso un 2023 ricco di speranza e di buoni propositi”.

