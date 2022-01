Dai raid vandalici fino all’abbandono: «Quell’area ha bisogno di un rilancio»

Persone in giro, poche. «Ma almeno niente più incendi o atti vandalici» racconta il signor Enzo, un residente del quartiere. Nel parcheggio Stura, costruito per le olimpiadi invernali del 2006 e costato 7 milioni di euro, resistono sempre i soliti problemi legati al degrado.

Dopo il rogo

L’ultimo rogo (giusto un anno e mezzo fa) aveva distrutto due auto e danneggiato parte della copertura. Ma in quindici anni, dicono da queste parti, non è che l’ultima segnalazione: resistono, infatti, auto “dimenticate” in giro per il quartiere, vetri spaccati e il segno del passaggio dei tossici. E poi ci sono i guai della struttura. I piani 1 e 2 sono agibili ma restano chiusi al pubblico – come spiegato in passato da Gtt – per timore di nuovi atti vandalici notturni. Molte segnalazioni sono arrivate dai residenti del quartiere e dall’ex presidente della commissione Falchera, Alessandro Avramo, che in più occasioni, in consiglio di Circoscrizione 6, aveva parlato di grossi problemi di sicurezza.

Sinonimo di insicurezza

Per le famiglie della zona, almeno quelle che popolano il vicino Villaggio Snia, l’area del parcheggio Stura e della stazione degli autobus sono da sempre sinonimo di insicurezza. Oltre agli incendi va ricordato il lancio di mattoni contro un autobus della linea Se1 fermo al capolinea. Ultimo episodio di una lunga serie, appunto. Oggi la situazione è decisamente migliore. Innanzitutto dopo le numerose denunce, i rottami e i rifiuti sono spariti. E se da un lato il problema dei raid rimane, dall’altro la mole di utenza dell’area tra corso Vercelli e corso Giulio Cesare risulta diminuita notevolmente causa pandemia e causa smart working. E chi transita da Falchera a Rebaudengo, e viceversa, se ne rende conto subìto. In giro non c’è anima viva e al calar del sole a pochi piace girare da queste parti.

Il rilancio

Sul caso del parcheggio di interscambio Stura è intervenuta anche il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto. «C’è un nodo solo ed è il rilancio del parcheggio – dichiara Lomanto -. Quell’area non è un polo di riferimento, come era stato promesso dalla Città. E’ una cattedrale del deserto. E in queste condizioni non potrà sopravvivere a lungo». Ma da dieci anni, parola a parte, poco è stato fatto. «Recentemente – continua la coordinatrice al Verde, Giulia Zaccaro -, abbiamo segnalato anche due auto abbandonate. Dal punto di vista ambientale, inoltre, è un disastro: tra sporcizia e mancate potature»,