Dai Nomadi a Tozzi: a Castagnole Lanze c’è il festival Contro

Musica ribelle sempre “Contro”. Dal 26 agosto al 5 settembre, nei capienti spazi del teatro tenda di Castagnole delle Lanze in provincia di Asti, torna il festival dedicato alla canzone d’impegno. Una manifestazione da non perdere per chi, citando De André, vive da sempre “in direzione ostinata e contraria”. L’appuntamento più atteso è fissato per sabato 27 agosto quando si materializzeranno I Nomadi al loro quarantottesimo concerto in questo centro del Piemonte.

Non si tratta di un semplice live, ma di un vero e proprio evento tutto dedicato alla band fondata nel 1963 dal tastierista Beppe Carletti e dal leggendario cantante Augusto Daolio, ormai secondo solo ai mitici Rolling Stones in fatto di longevità. Una “Notte Nomade”, tutta dedicata ai seguaci del gruppo di “Io vagabondo” e “Dio è morto”. In questa speciale occasione, oltre al quarantottesimo concerto di Beppe Carletti e soci in questo piccolo centro dell’astigiano, si celebrerà anche la trentunesima edizione del raduno del fan club del gruppo di Novellara.

L’altro ospite illustre sarà invece Umberto Tozzi atteso in terra astigiana giovedì 1° settembre. Biglietti a 20, 25 e 35 euro. L’accostamento a Woodstock e alle sue atmosfere viene quindi quasi naturale. Il concerto costa 25 euro. Il festival si aprirà un giorno prima, venerdì 26 agosto, con esibizioni di vari complessi e solisti giovani: Chiara Di Lorenzo, I Timbales Royal Party Band e Roberto Molinaro. Dalle 20, invece, si aprirà la serata enogastronomica con i canti del festival della Barbera. Il primo weekend di “Contro”, si concluderà domenica 28, spazio agli Explosion Band.

Parallelamente l’attenzione si rivolgerà alla specialità enogastronomica delle friciule di Castagnole. Lunedì 29 agosto, sempre a ingresso gratuito, si celebrerà invece il Festival della nocciola, arrivato all’edizione numero 165. Durante la serata spazio alla musica da ballo con “I Roeri”, mentre la parte più gustosa della serata avrà come unico protagonista il gran fritto misto alla piemontese. Di nuovo in pista martedì 30 agosto con la musica occitana dei Lou Dalfin che rappresenta per eccellenza questa tradizione.

Il giorno successivo sarà riservato al repertorio dei Queen intitolato “The Queen tribute” grazie ai concerti di Divina e Mahico. In chiusura di serata tutti con il naso in su e gli occhi rivolti verso il cielo, per assistere allo spettacolo sempre affascinante dei fuochi d’artificio. Detto del live di Umberto Tozzi, che aprirà il mese di settembre, venerdì 2 evento legato alla disco. Sul palco Eiffel 65, Trigno e Tutta Frutta (15 euro). Chiusura il 5 settembre con Max Angioni (info e calendario completo sulla pagina facebook del festival).