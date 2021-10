Dai giornali ai piatti piemontesi: è L’Edicola di Marta e Zalone

«E’ un pezzo di storia della vecchia Torino Nord, per questa ragione non abbiamo avuto il coraggio di snaturarla continuando a chiamarla L’Edicola». Si tratta del nuovo (sì perché aperto nel 2019 inoltrato dovette poi chiudere quasi due anni a causa del lockdown) ristorante di via Bologna 25d nato al posto dello storico giornalaio proprio di fronte alla Nuvola Lavazza. A dare vita a questo progetto che vuole mantenere tutta la tradizione della location pur dedicandosi ad altro come, appunto, la cucina, sono stati Andrea Zalone, attore e autore tv, soprattutto “spalla” di Maurizio Crozza, e la giovane Marta Cattaneo, fotografa, laureata allo Iulm di Milano che ha saputo conferire al locale un tocco estetico accogliente e curatissimo. Aperto dal martedì al sabato, in questo periodo solo la sera, L’Edicola propone una cucina tipicamente piemontese, con prodotti il più possibile a chilometro zero, ma sempre rivisitata. Ad accompagnare i piatti, vini bianchi, rossi e bollicine con cui si può anche fare un aperitivo a partire dalle 17,30, orario di apertura. Pezzo forte del locale, i prezzi – basti pensare che un piatto e vino vengono proposti a 10 euro – e gli eventi in programma ogni giovedì (per info e prenotazioni 340.9686432).