Dài, giochiamo agli untori!

A quanto pare esiste un video, ripreso dalle telecamere di sicurezza del residence di lusso in cui trascorrono la quarantena i 280 ragazzi infetti mandati dall’Inps a fare un “viaggio di studio-premio” a Dubai, in cui si vedono alcuni di questi ‘giovani modello’ aggirarsi nottetempo per l’albergo sputando sui tavoli delle sale comuni, sulle maniglie delle porte, sui passamano delle scale, sui bottoni degli ascensori, persino sugli utensili delle cucine. Una bravata da liceali beté in gita, se non ci fosse di mezzo il Covid. Una bravata che rischia di far finire in galera colpevoli, e si sa come sono le prigioni arabe. Il programma estivo dell’Inps prevedeva l’invio all’estero di 22mila giovani figli di dipendenti statali, con la collaborazione di 100 tour operators. Ne dovevano ancora partire 10mila, ma ora è tutto sospeso. Resta il dubbio di cosa andassero studiare a Dubai quei ragazzi bloccati dal Covid. L’Inps è sommerso dai debiti e minaccia di non riuscire più a pagare la Cassa Integrazione Straordinaria per tutti i lavoratori che saranno messi in strada quando finirà il blocco dei licenziamenti, ma a quanto pare i soldini per pagare lussuose vacanze-studio ai figli degli statali (come se questi ultimi non godessero già di privilegi scandalosi, primo fra tutti l’illicenziabilità anche in casi di furbate cartellinesche) li ha trovati. L’altro dubbio è come potevano pensare gli untorelli da saliva di sfuggire alle telecamere di sicurezza. Ma qui la risposta è facile: sono figli di statali, e la mentalità dell’impunibilità si eredita. Peccato che i giudici arabi non siano come le toghe rosse della Magistratura del Lavoro italiana. Auguri, matòt.

