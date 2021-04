Dai domiciliari al carcere per associazione a delinquere per furti, ricettazione e spaccio

Un cittadino di nazionalità albanese è passato dagli arresti domiciliari al carcere, per associazione a delinquere per furti, ricettazione e spaccio. Reati, hanno spiegato gli inquirenti, commessi in diverse circostanze e stabiliti da tre sentenze definitive ma avvinti dal vincolo della continuazione.

RAGGIUNTO DA ORDINE DI CARCERAZIONE

L’uomo, un 35enne di origini albanesi, è stato preso in consegna dagli agenti del commissariato di polizia Barriera Nizza che lo hanno accompagnato dietro le sbarre. Si trovava in un alloggio di via Nizza a Torino, presso un amico, dove stava scontando, dallo scorso mese di luglio, la misura cautelare dei domiciliari. Lo scorso 7 aprile è stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino per l’espiazione di una pena di 3 anni, 9 mesi e 2 giorni.

E’ STATO ACCOMPAGNATO IN CARCERE

Pertanto, il giorno dopo, agenti del commissariato Barriera Nizza appartenenti all’ufficio preposto al controllo dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione, sicurezza e cautelari, si sono recati presso l’alloggio ove il cittadino albanese era ristretto e gli hanno notificato l’ordine di carcerazione, accompagnandolo al “Lorusso e Cutugno”.