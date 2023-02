Dai coriandoli fino a dolci e trombette: Carnevale per Fido può portare pericoli

Il Carnevale è una festività molto amata dai bambini, ma anche dagli adulti. Ci si diverte a mascherarsi del personaggio preferito di film, cartoni o altro, e andare a festeggiare con coriandoli, stelle filanti e a mangiare i dolci propri della festività. Per i nostri amici a quattro zampe, però, è diverso. Uno dei principali pericoli è la presenza nelle nostre cucine di dolci tipici di questa festività: frappe, chiacchiere, castagnole, migliaccio, zeppole, e chi più ne ha più ne metta. Dolci che non sono alimenti da dare a cani e gatti. Poi c’è la questione dei travestimenti, le trombette che spaventano e i coriandoli che loro possono mettersi in bocca.

I costumi

I costumi per cani e gatti sono sempre più frequenti nelle festività come il Carnevale. Tuttavia non tutti i nostri amici a 4 zampe sono divertiti da tale situazione. Infatti può risultare stressante per il nostro amico a quattro zampe. Molti materiali di cui sono costituiti i costumi per i nostri amici a quattro zampe possono provocare un’allergia al pelo dell’animale causando una forma di dermatite atopica nel cane o nel gatto.

I coriandoli

Carnevale è una festa allegra dove si utilizzano, tra gli altri, coriandoli e stelle filanti. Tuttavia, sebbene questi due oggetti possano dare felicità a noi esseri umani, possono essere un vero e proprio pericolo per i nostri amici a quattro zampe. Cani e gatti, possono per curiosità masticarli e ingerirli, rischiando anche di soffocare. Anche le decorazioni utilizzate per organizzare la festa di Carnevale possono essere pericolose per i nostri pets, come per esempio le luci colorate. Per questo motivo è molto importante tenere il proprio amico a quattro zampe in un posto protetto e lontano da ogni forma di pericolo.

Gli schiamazzi

Carnevale è la festività degli scherzi, delle feste in maschera organizzate in casa ma anche delle sfilate fatte per strada dai bambini o dalle scolaresche. Anche queste, sebbene possano essere motivo di gioia per noi, possono essere motivo di pericolo (o spavento) per i nostri cani e gatti. Suoni di trombette, gruppi di persone, schiamazzi, possono essere motivo di grossa paura per Fido o Micio, che possono facilmente scappare. E magari, non è da sottovalutare, rischiare di avere un problema al cuore.