Dai Coma_Cose a Samuel: ecco Ritmika

A Moncalieri, torna dal 7 all’11 settembre, “Ritmika”, il festival musicale della creatività e della sperimentazione. La kermesse, promossa dalla Città di Moncalieri, realizzata e prodotta da Reverse, con il sostegno di Regione Piemonte e Fondazione Crt, lancia il format “covid free”: si potrà accedere infatti solo con il Green Pass. Una condizione che permetterà al pubblico di assistere ai concerti in piedi e senza alcun distanziamento. Ritmika sarà una delle prime manifestazioni a sperimentare questa prassi: modalità che chiaramente vuole essere un messaggio per i giovani.

Sul palco del PalaExpo di Moncalieri, nell’ex Foro Boario, si alterneranno a partire da martedì 7 settembre, i cantautori ai vertici delle classifiche di vendita e i progetti sperimentali o di riferimento della musica nazionale. A dare il via al festival gli Psicologi+Bnkr44, già sold out. Poi spazio al Nostralgia Tour dei Coma_Cose. Il duo (Fausto Lama e California), nato nel 2016 è una coppia prima nella vita e poi nella musica, che mischia vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautoriale. I Coma_Cose hanno duettato con i Subsonica e Francesca Michielin e hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Fiamme negli occhi”.

Giovedì 9 toccherà ai Calibro 35 con il muovo album “Post-Momentum”. La band formata da Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Luca Cavina, Fabio Rondanini e Tommaso Colliva, torna in tour più di un anno dopo l’uscita di “Momentum”. Definiti da Rolling Stone come il progetto più “cool” uscito dal nostro paese negli ultimi anni, i Calibro 35 in poco tempo sono diventati un vero e proprio punto di riferimento della scena nazionale e internazionale.

Venerdì 10 settembre sarà la volta di Aka7even, forte del successo del suo album d’esordio con il tormentone dell’estate Loca, già certificata oro. Aka7even, nome d’arte di Luca Marzano, è il primo artista di Amici, dopo Irama, a posizionarsi alla prima posizione della Top 50 Italia Spotify. Infine, a chiudere in bellezza, sabato 11 settembre, Samuel che torna sul palco con il progetto da solista. Il 22 gennaio è uscito il secondo album, Brigatabianca, anticipato dai singoli “Tra un anno” e “Cocoricò feat. Colapesce”, mentre a maggio “Cinema”, il singolo inedito feat. Francesca Michielin. I biglietti per assistere ai concerti di Ritmika sono in vendita sul sito ufficiale della manifestazione.