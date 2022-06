Dai balli anni ‘50 al “panino”: a Torino scoppia la Elvismania

Anche in questi mesi di seria difficoltà per gli incassi alcuni film sono riusciti a convincere folle di persone a uscire di casa: ce l’hanno fatta i supereroi con il pubblico più giovane, ce la stanno facendo i dinosauri “giurassici” e Tom Cruise nel Maverick più maturo. Dopo l’anteprima a Cannes, da oggi esce “Elvis”, kolossal musicale che il regista di “Moulin Rouge” Baz Luhrmann ha dedicato al re del rock Presley. Interpretato dal giovane talento Austin Butler, star delle produzioni Disney e nel cast di “C’era una volta a Hollywood” di Quentin Tarantino, e dal due volte premio Oscar Tom Hanks, rispettivamente nei ruoli del “Re” e del suo manager, il Colonnello Tom Parker, il film esplora la vita e la musica di Elvis nell’arco di oltre vent’anni. Nascita, crescita, apoteosi e inizio del declino vengono raccontate da Luhrmann con una serie di idee e trovate che lasciano senza fiato, con le canzoni più famose e le movenze epiche che ne fecero un mito. La storia viene vista con gli occhi di Parker, che accompagna la dirompente ascesa di un’icona assoluta della musica e del costume mentre si impegna, apertamente ma anche in segretezza, per condizionarne la vita con il fine di salvaguardare la propria.

L’attesa e la curiosità sono tante, le quasi tre ore di grande cinema di cui si è letto nelle cronache dalla Croisette dovrebbero convincere un buon numero di spettatori e spettatrici: Elvis è un vero mito ancora oggi e per celebrare il film a Torino, città sede, tra l’altro, del più grande gruppo di rockabilly d’Italia, è già esplosa la Elvismania tra eventi e iniziative. L’Ambrosio Cinecafé di corso Vittorio Emanuele ha organizzato un vero programma speciale, con musica dal vivo e varie possibilità di ammirare il film. In collaborazione con la scuola di ballo Swing Dance Max e Serena, nel foyer del cinema è prevista musica live e djset a tema. Dalle 19 per trenta minuti si esibisce il dj Lonny Swing, a seguire la social dance con la musica dal vivo di “The Fonz” Rock’n’ Roll Band e la possibilità per chi volesse di fare aperitivo.

Alle 21 inizia il film in due sale diverse, in una in versione originale con sottotitoli italiano e nell’altra con il doppiaggio. Ma alle 23,30 a film finito la festa riparte con Lonny Swing e una gara di ballo per scegliere il miglior twist e il miglior abbigliamento anni ’50: in palio due abbonamenti al cinema Ambrosio. All’Uci Lingotto, invece, dalle ore 19 i fan e chi si presenterà per la visione del film, potranno cenare presso il ristorante di Rossopomodoro che preparerà il famoso panino alla Elvis.

Si tratta di un sandwich con burro d’arachidi e marmellata accompagnato dalla proposta Menù Elvis. Infine, da venerdì 24 uscirà per Records/Sony Music “Elvis” la colonna originale del film contente anche la versione dei Måneskin di “If I can dream”. Il film a Torino sarà al: Centrale, Due Giardini, Eliseo, Fratelli Marx, Ideal, Massaua, Reposi e Uci.