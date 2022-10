Dagospia rompe pure le coppie: Scamarcio-Porcaroli, è finita

Cosa mancava a lungo elenco di coppie Vip scoppiate in questo 2022 che sentimentalmente ha fatto strage? Una nel mondo del cinema italiano e allora ecco servito lo scoop. Perché Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio sicuramente lo sono stati e hanno anche fatto sognare i fan. Ma oggi possiamo dire che sono ancora una coppia?

Secondo Dagospia no, senza dubbi: «Scamarcio è di nuovo single? Pare proprio sia tornato da Angharad Wood dalla quale ha avuto un figlia prima di mettersi con la Porcaroli», si legge sul sito.

La conferma di quello che recentemente aveva anticipato la giovane attrice romana quando aveva già aperto la porte alla crisi.

«La situazione è delicata», aveva commentato in un’intervista a Vanity Fair, parlando del loro amore. Si sono conosciuti nel 2021 sul set del film “L’ombra del giorno” e la passione è stata subito travolgente, nonostante i 18 anni di differenza. In più c’era di mezzo la situazione sentimentale di Riccardo, a quel tempo ancora legato ad Angharad Wood da cui ha aveva avuto pochi mesi prima una bambina. Da allora hanno fatto coppia, ma sempre lontano da occhi indiscreti. Oggi però soffia un vento nuovo e si era capito anche dalla sua intervista. «Le coppie si prendono e alla fine si lasciano. Sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili».

La voce circolava insistente da qualche settimana e la loro ritrosia a farsi immortalare di certo non aiuta a chiarire. In effetti ci sono state foto paparazzate dei baci al tavolo di un ristorante che all’epoca avevano anche aiutato nella promozione del film. Loro però non sono mai apparsi pubblicamente come coppia e solo quando la notizia era di dominio pubblico hanno confermato spiegando che «sono fatti nostri».

Così come adesso che non stanno più insieme, quasi sicuramente, ma come allora non diranno una parola in più (soprattutto lui). La relazione tra la star lanciata dalla serie tv “Baby” e il protagonista di tante pellicole di successo quindi è durata appena un anno. Forse sarà stata la notevole differenza di età tra i due. Di sicuro si volta pagina.