Dagli orti abusivi ai rifiuti nello Stura: via ai controlli delle forze dell’ordine

Il torrente invaso dai detriti e le questioni relative all’ex campo rom di Lungo Stura sono le due grandi grane su cui i quartieri Barca e Bertolla chiedono da tempo risposte. Dopo lo sgombero dei nomadi, una nuova baraccopoli di fortuna è nata a pochi metri di distanza. Nella zona che un tempo ospitava gli orti urbani. Un film già visto o quasi. Divani, tavoli e sedie mimetizzati dentro orti trasformati in mini appartamenti. Il fumo esce da alcune baracche ma chi passa lungo la strada in auto, tuttavia, può anche non farci caso. L’eredità del vecchio campo, inoltre, ha portato un secondo problema: l’accumulo dell’immondizia sulle sponde. Un forte pericolo inquinamento per il letto dello Stura. Nel mirino dei cittadini, che la scorsa estate hanno manifestato, ci sono i rifiuti ma anche isolotti di fortuna giganteschi, tronchi ammassati sui ponti e il rischio di esondazioni. Per altro già avvenute in passato. L’ultima pulizia dell’alveo del fiume risale a dopo l’alluvione del 2000 e il rischio di una nuova piena non è da sottovalutare.

La replica

Sul caso Stura si è espresso anche il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto. «Sulla questione c’è un evidente problema di sicurezza – spiega Lomanto -, a partire dai nuovi insediamenti. Ho chiesto un occhio di riguardo alle forze dell’ordine perché non possiamo ignorare le occupazioni abusive degli orti. Ma da quel che so la situazione è attenzionata». Mentre per quanto riguarda la pulizia delle sponde «a febbraio faremo una commissione con l’assessore Tresso, per parlare del problema ed evitare esondazioni future».

Gli altri problemi

Se in via vittime di Bologna stanno rifacendo i marciapiedi, in strada del Cascinotto la situazione sembra ancora nera: mancano proprio i marciapiedi ma in compenso sono presenti le buche. Cordoli rotti, asfalto colabrodo e pericolosi avvallamenti rendono dura la vita ai cittadini. E i camion, diretti alle aziende, transitano veloce. Per quanto riguarda i giardini, i cittadini chiedono interventi per via Anglesio. E qualche controllo più per la zona, soprattutto dopo il recente raid vandalico al centro d’incontro. Infine i cittadini della Bertolla chiedono da anni la segnaletica per la pista ciclabile che costeggia il quartiere e la Diga del Pascolo. La pista che si collega con San Mauro appare come divisa in due. In ottime condizioni il lato sanmaurese, decisamente più complessa la situazione sul lato torinese.