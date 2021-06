Dagli al secchione

Il caso di Riccardo Neumarker, lo studente milanese ammesso alla maturità con tutti 10 e per questo vilipeso sui social, si presta a due letture. Quella politica è un po’ forzata, perché attribuisce a tutti i fancazzisti da tastiera che l’hanno attaccato una volontà politica tutta da dimostrare. Con la logica cattocomunista della tutela dell’ultimo – si legge – le nostre scuole sono diventate luoghi dove chi emerge viene deriso. È la rivolta dei mediocri (anche adulti!), degli ignoranti presuntuosi, degli sfigati furbastri. Come si permette costui di rompere l’aurea mediocritas che protegge, avvolge e rassicura? Come osa costringerti col suo esempio ad applicarti, a competere, a guadagnarti i voti? Non si fa! Oggi per i compagni non vale neanche più il “tutti uguali in partenza e poi galoppare”, ma la promozione garantita: “tutti uguali alla meta e poi votate chi diciamo noi”. La seconda lettura è pragmatica: nobilitare i leoni da tastiera fino ad attribuire loro un movente politico è un atto di considerazione che non meritano. E poi i denigratori dei secchioni son sempre esistiti. Sui papiri goliardici il 18 (voto minimo per passare un esame) era un numero sacro. Ogni esame fallito dava diritto a portare un tappo (ornamento ambitissimo) sulla feluca. Alzi la mano chi non ha preso in giro o visto prendere in giro i primi della classe. L’invidia è una brutta bestia e la verità brucia: loro sono la prova di quello che colpevolmente non si ottiene senza studio. Meglio deriderli. Quantomeno serve a costringerli, per non sentirsi isolati dal branco, a passare gli appunti e a lasciar copiare in classe. Ieri succedeva nei corridoi, oggi sui social. Non fa alcuna differenza.

