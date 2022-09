Da Venezia a Torino: lo sbarco dei film del Lido sotto la Mole

La Mostra di Venezia numero 79 si è conclusa, ma la sua missione è appena cominciata: dopo aver presentato al mondo alcuni dei film più attesi della stagione, ora che questi iniziano a raggiungere le sale di tutta Italia la speranza è che invertano la tendenza negativa che il cinema sta vivendo dall’inizio della pandemia, con incassi sempre molto bassi e pochi segnali di ripresa.

«Il festival può fare poco», spiega il direttore della Mostra Alberto Barbera, biellese per lunghi anni alla guida del Museo del cinema di Torino. «Può solo lavorare per mettere in campo buon cinema e promuoverlo. Ma una cosa va detta: c’è stato quest’anno tantissimo pubblico giovanissimo. Non è vero insomma che i giovani non sono interessati al cinema».

I primi segnali sembrano incoraggianti: il film più importante tra quelli già arrivati al cinema, “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio, ha chiuso il fine settimana al quarto posto del box office con poco più di 400mila euro di incasso. Non all’altezza dei risultati pre-pandemia, ma neanche drammatico come altri negli ultimi mesi: Amelio sta girando il Paese per presentare il film e sarà a Torino venerdì 16 alle 20,30 insieme a Luigi Lo Cascio, che interpreta Aldo Braibanti, intellettuale che negli anni ’60 fu processato e condannato per plagio, accusato di aver fatto il lavaggio del cervello al suo giovane compagno.

Nel cast anche Elio Germano, nel ruolo di un giornalista de L’Unità che cercò di difendere Braibanti con i suoi articoli, Sara Serraiocco e Leonardo Maltese, nella parte del giovane innamorato, vittima del sistema e della repressione da parte della sua stessa famiglia, che non accettava quella relazione. “Il signore delle formiche” è visibile a Torino anche all’Ambrosio, ai Due Giardini, all’Eliseo, al Romano, al The Space e all’Uci Lingotto.

Dopo aver ospitato Nanni Moretti domenica scorsa nel rinnovato cinema Nazionale, che ha presentato il piccolo documentario “Las Leonas” (ancora in programmazione, anch’esso passato da Venezia), è ora giunto il momento di Amelio, altro ex-direttore del Torino Film Festival. La presenza in sala dei cosiddetti talent, registi e attori o attrici, è sicuramente un volano importante per convincere il pubblico a tornare al cinema, esperienza mai abbastanza lodata e fondamentale per apprezzare al meglio le opere.

Da Venezia 79 ai cinema in questi giorni sono arrivati anche la piccola commedia toscana punk “Margini” e il giapponese “Love life” (entrambi visibili al Nazionale di via Pomba), oltre al giallo “The hanging sun” di Francesco Carrozzini con Alessandro Borghi, tratto da un romanzo di Jo Nesbo e in programmazione all’Ambrosio, all’Ideal, al The Space e all’Uci Lingotto.