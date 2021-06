Da Venditti a D’Alessio: la grande musica torna alla Palazzina di Caccia

La grande musica torna a suonare alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Per questa peculiare “Limited Edition” dello Stupinigi Sonic Park, tuttavia, la scenografia non sarà più il parco, bensì il suggestivo Cortile d’Onore, con la sua ampia scalinata e la maestosa facciata dell’edificio storico. Dal 30 giugno al 25 luglio, quindi, il palco di Nichelino accoglierà 16 appuntamenti per altrettante declinazioni della musica contemporanea, italiana e internazionale. A coinvolgere i mille spettatori, immersi in un’atmosfera più raccolta e intima, esibizioni inedite e performance acustiche di alcuni grandi nomi del panorama sonoro, rappresentanti di stili e approcci tra loro anche molto dissimili.

Ma il genere ha poca importanza: ciò che deve essere celebrata, cantata e condivisa è, infatti, la musica, di cui abbiamo sentito l’assenza in questi mesi di restrizioni. Come spiegano i produttori Alessio e Fabio Boasi, «in un anno fatto di distanze e solitudini, la musica dal vivo è uno degli elementi che più è mancato nelle nostre vite», motivo per cui quello di quest’estate sarà un «ritorno atteso, un omaggio alla “Musica” nella sua totalità».

La line up della rassegna sarà, dunque, inaugurata da Marco Masini, che il 30 giugno presenterà il suo concerto “ElettroAcustico 2021”. A seguire, il 1° luglio, Venerus, uno dei nuovi volti del cantautorato italiano, abbraccerà il pubblico con le vibrazioni oniriche ed eteree del suo album d’esordio “Magica Musica”, mentre il 2 Antonello Venditti ripercorrerà i suoi maggiori successi in versione “Unplugged Special 2021”.

Il 5 sarà, invece, il momento di Umberto Tozzi, che, per la prima volta nella sua lunga carriera, interpreterà un concerto interamente in acustico, “Songs”, affiancando ai brani più noti anche alcune canzoni mai eseguite dal vivo. “Live Acustico 2021” anche per Nek, sul palco della Palazzina l’8 luglio, mentre Emma presenterà, il 9 e il 10, “Fortuna Live 2021”, celebrando i suoi primi 10 anni di attività e festeggiando con i suoi fan attraverso alcune tracce del suo ultimo lavoro discografico. Ancora, il 12 Fabrizio Moro sarà il protagonista di “Canzoni nella stanza – Percorso unplugged”, esecuzioni più intime dei suoi successi, così come faranno i Calibro 35 (il 13), in tour con “Post-Momentum”. Seguiranno, infine, Robben Ford e Bill Evans, per un viaggio tra blues e jazz (il 14), le hit degli anni ‘90 di Max Pezzali, riunite in “Max 90 Live” (il 16 e 17), il cantautore californiano Ben Harper per un “A solo evening” (il 18), i concerti piano e voce di Gigi D’Alessio (il 19) e Gianna Nannini (il 20) e, infine, “Dall’alba al tramonto live” di Levante (il 22), la “Multisala Premiere” di Franco126 (il 24) e il duo Psicologi, prodigio dei post millenial (il 25).