Da “Summer Plays” a “Prato Inglese”: «Un’estate a teatro»

Lo Stabile non va in vacanza. Come a Londra, come a Berlino, come nei teatri delle più grandi città europee anche il nostro Teatro Nazionale programma una stagione estiva e con “Summer Plays. Nuove destinazioni”, “Prato Inglese” e “Scena Aperta” terrà aperte le porte del Gobetti e del Carignano fino al 17 luglio. Questo «perché i nostri spettatori ce lo chiedono – spiega il presidente dello Stabile Lamberto Vallarino Gancia -, perché c’è voglia di cultura, di teatro». E i dati lo confermano: «Nel 2021 – sottolinea il direttore Filippo Fonsatti – abbiamo avuto 69mila presenze in sede con un incasso di 1 milione e 15 mila euro. Quest’anno, in soli cinque mesi, abbiamo raggiunto le 70mila presenze, oltre alle circa 15mila presenze degli spettacoli in tournée, con un incasso di 1 milione 114 mila euro».

Ed ora il cartellone.

“Summer Plays”, la rassegna estiva nata nel periodo della pandemia per supplire alle prolungate chiusure dei teatri e diventata ormai una realtà consolidata, porta in scena al Teatro Gobetti dal 21 giugno al 12 luglio dieci spettacoli che guardano alla drammaturgia contemporanea e alle compagnie del territorio, sia quelle affermate, come l’Accademia dei Folli o il Mulino di Amleto, sia quelle di più recente formazione. Con una particolarità: «Saranno quasi tutti spettacoli al femminile» è ancora Fonsatti. Ne sono registe o autrici Valentina Diana, Francesca Garolla, Olga Tokarczuck, Irene Ivaldi, Elena Serra, Gabriella Bordin, Francesca Garolla, Roberta Lanave, Alba Maria Porto, Maria Cortellazzo Wiel. Una scelta di quote rose, anche se, più che di quote, si può parlare di maggioranza bulgara, che è stata quasi naturale, come assicura il direttore: «Abbiamo fatto un sondaggio tra le compagnie del territorio e quelle femminili si sono dimostrate le più pronte a calcare le scene». In programma con Summer Plays anche tre seminari di aggiornamento su scenografia, drammaturgia e recitazione, rivolti ai giovani professionisti.

Si terrà, invece, al Teatro Carignano, dal 16 giugno al 3 luglio il tradizionale appuntamento con “Prato Inglese”, dedicato quest’anno al “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare per la regia di Valerio Binasco. Lo spettacolo, penalizzato nelle scorsa edizione causa Covid, andrà in scena con un nuovo cast. Inoltre, le repliche dal 21 al 26 giugno saranno fruibili con supporti per persone con disabilità. Sempre al Carignano verranno programmati, dal 18 giugno al 17 luglio, gli appuntamenti di “Scena aperta”, percorso alla scoperta dello storico teatro torinese.

Infine un’anticipazione: «Nel 2023-2024 – annuncia Fonsatti – faremo una coproduzione con l’Odéon di Parigi e il suo direttore Stéphane Braunschweig. Sarà uno spettacolo in italiano con attori italiani. Andrà in scena prima a Torino e poi a Parigi».