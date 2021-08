Da Samuel a Malika le “Parole e musica” dei big in Monferrato

Il calendario degli ospiti è ancora incompleto, ma l’edizione 2021 di “Parole e musica in Monferrato” (Pem) la rassegna diretta da Enrico Deregibus che si svolgerà dal 22 agosto fino a fine settembre, attraversando i comuni di San Salvatore, Balzola, Lu-Cuccaro Valenza e Mirabello, promette di restare nella storia. A fare il botto c’è un trio formato per l’occasione, con Samuel, Malika Ayane ed Erica Mou, ma questo non è che l’ultimo colpo in ordine di tempo. Alla kermesse infatti hanno già aderito nomi come il leader dei Baustelle Francesco Bianconi, Davide Van De Sfroos, Nada. Un cartellone ancora forzatamente monco a cui presto si aggiungeranno nuove gradite presenze.

Tra le attrazioni più attese di questo evento, spicca poi una serata tributo dedicata a Ezio Bosso, il jazzista, compositore e direttore d’orchestra torinese, morto l’anno scorso. Non si tratta però del classico festival di concerti. Musicisti e cantautori racconteranno un po’ di sé e di come nasce la loro ispirazione musicale. Le canzoni potranno fare capolino tra una chiacchiera e l’altra, ma sempre in un clima molto rilassato e informale. Ad aggiungere maggior fascino a questa iniziativa, c’è la bellezza dei luoghi, che fanno di “Parole e musica in Monferrato”, un festival davvero unico.

L’apertura della kermesse spetta proprio a Francesco Bianconi. Il musicista maremmano, simbolo della musica indie italiana, si racconterà a cuore aperto, partendo dal suo primo album come solista intitolato “Forever”, oltre all’ultimo romanzo “Atlante delle case maledette”. Molta curiosità anche per Nada, l’artista livornese che, partendo dal Festival di Sanremo tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio del decennio successivo, è diventata simbolo dell’indie-rock al femminile. La Patti Smith nata a Gabbro un piccolo centro della Toscana profonda, è attesa in Monferrato venerdì 3 settembre, per raccontare anche un po’ di questa metamorfosi musicale e tanto altro. Non mancheranno gli argomenti su cui parlare, magari creando la giusta atmosfera complice con l’aiuto di un buon bicchiere di vino.

Riflettori di nuovo accesi sul palco mercoledì 8 settembre, per ascoltare le confessioni di Davide Van De Sfroos. Toccherà proprio al cantautore d’acqua dolce che, unendo il rock alla musica popolare ha dato vita a qualcosa di nuovo, svelare i segreti delle sue ballate. Lo stesso Van De Sfroos, all’anagrafe Davide Bernasconi, uscirà con un nuovo album, intitolato “Maader folk”, nei giorni immediatamente successivi a questo incontro. Durante il festival è inoltre prevista la classica passeggiata letteraria, sempre ricca di fascino e suggestioni intense nel territorio di San Salvatore (prenotazioni al numero 3714369046).