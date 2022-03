Da Rainbow 4 a Banco Farmaceutico: quanti aiuti in partenza per l’Ucraina

È arrivato in Italia e sarà operato al Policlinico di Milano il bambino ucraino affidato ai volontari dell’associazione Rainbow 4 Africa dai medici dell’ospedale di Cernivci, in territorio ucraino, vicino al confine con la Romania. Il piccolo aveva subito un intervento all’addome qualche giorno prima dell’inizio della guerra, ma non poteva più essere operato a causa del grande numero di feriti in arrivo dalle zone di guerra. All’ospedale sono state consegnate 700 confezioni di antibiotici, ansiolitici, medicine per la pressione e per il diabete, raccolte dal Banco Farmaceutico di Torino. La prima spedizione organizzata da Rainbow 4 Africa, partita venerdì scorso da Moncalieri, aveva anche lo scopo di una missione esplorativa, per studiare la logistica e tornare con un pullman allestito ad ospedale nel campo profughi di Siret, al confine tra Romania e Ucraina, a pochi chilometri ospedale di Cernivci. Per operare in un contesto di guerra servono strumentazione chirurgica, come ferri e fili da sutura, e materiale per medicazione che non rientrano nei tradizionali canali di donazione: per questo Banco Farmaceutico Torino ha promosso una raccolta fondi (sul sito e sulla pagina Facebook le modalità per dare una mano) che nel corso della prima settimana ha già raccolto più di 10mila euro, frutto della generosità dei cittadini torinesi. Questi soldi verranno utilizzati per rispondere alle esigenze espresse dai medici di Rainbow 4 Africa e dal Sermig, dove è da giorni attiva la raccolta di beni alimentari a lunga conservazione, coperte, materiale per l’igiene personale e indumenti per donne e bambini: il primo tir è già partito. Sulla pagina Fb del Sermig ci sono le informazioni. Sono tantissime le realtà del volontariato cittadino che si stanno mobilitando in questi giorni: tra le altre, il Museo del Cinema ha aderito alla raccolta di farmaci dell’associazione Miufi – Made in Ukraine for Italy; Arca Solidale ha pubblicato sul Web il modulo per rendersi disponibili a ospitare bambini e famiglie in fuga dalla guerra; Casa Acmos raccoglie cibo e vestiti nella sede di via Leoncavallo 27.