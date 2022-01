Da Pinerolo alle Olimpiadi: Albania, Xhepa portabandiera

Lo sciatore pinerolese Denni Xhepa sarà il portabandiera dell’Albania ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Ieri a Tirana, il giovane atleta 18enne, portacolori dello Sci Club Sestriere, ha ricevuto il vessillo del suo paese d’origine. Xhepa avrà l’onore di rappresentare la nazione grazie all’ultima vittoria ottenuta domenica 12 gennaio, quando nella seconda gara Fis-Njr ha ottenuto i punti Fis necessari per entrare nella squadra nazionale albanese che andrà alle Olimpiadi invernali di Pechino dal 4 al 20 febbraio. Il giovane slalomista, visibilmente commosso durante la cerimonia a Tirana, ha ritirato la bandiera che porterà orgogliosamente. Nato a Pinerolo, studente al Liceo Sportivo di Oulx, Denni difenderà i colori dell’Albania presentandosi ai cancelletti di partenza dello speciale in programma il 16 febbraio allo Xiaohaituo Alpine Skiing Field di Yanqing, a circa ottanta chilometri dalla capitale cinese. Potrebbe partecipare anche alla gara dello slalom gigante, in programma tre giorni prima, il 13 gennaio. La partenza è prevista per giovedì con il fratello Sildi, classe 1992, maestro di sci a Sestriere e suo tecnico. Il 18enne all’inizio di questa stagione aveva già conquistato a Livigno i primi punti che gli hanno permesso di arrivare dove è oggi. Comitato Fisi Alpi Occidentali, sarà dunque rappresentato anche da Denni Xhepa, giovane piemontese di seconda generazione che in Cina difenderà i colori di un’intera nazione.