Da piazza del Popolo alla vecchia caserma: via ai lavori col Pnrr

Grazie ai fondi destinati dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza nell’ambito della zona dell’Unione Montana Val di Susa che ha “premiato” la città, con quasi 4 milioni di euro è partito il bando per individuare la squadra di progettisti che riqualificheranno il “centro moderno” di Avigliana con interventi in Piazza del Popolo, nella ex caserma della Guardia di Finanza e nell’area dismessa ex Sigea.

Quest’ultima area, che ospitava la grande fabbrica di materiale plastico, è da tempo in attesa di un cambio di destinazione. Un accordo, sottoscritto nel 2016 dalla precedente amministrazione e dalla proprietà, aveva già previsto un progetto curato dal Politecnico di Torino, da avviare di pari passo con la riqualificazione di piazza del Popolo. Il piano vedrà una strategia di valorizzazione del centro cittadino, attraverso la costruzione di nuovi luoghi di attrazione. È infatti coinvolta anche l’area industriale privata ex Sigea, la cui trasformazione potrà essere occasione di sperimentazione di nuove forme di edilizia a valenza pubblico-collettiva e sociosanitaria e consentirà alla città una progressiva transizione verso tematiche ambientali innovative.

La Casa del Popolo, edificio storico della piazza, diverrà inoltre sede per attività aggregative a valenza sociale e per uffici comunali, sportelli e spazi per associazioni. Grande la soddisfazione del primo cittadino Andrea Archinà: «I fondi del Pnrr arrivano dopo un impegno di una decina di anni. Ora potremmo procedere con la ricollocazione di vari spazi urbani, migliorare la vivibilità del centro storico e recuperare aree abbandonate attraverso interventi che mettono al centro i bisogni e lo sviluppo sociale e civico della comunità, sia in termini urbanistici che come servizi e azioni di inclusione e di accessibilità». Il terreno al Pnrr è stato dunque preparato grazie alla partecipazione ad altri bandi come il Next generation We, promosso da Compagnia di San Paolo, che ha sovvenzionato attività di supporto e di sviluppo di competenze finalizzate ad accrescere la capacità di intervento e l’efficacia degli Enti locali.

Da questo è nato “In Nu-Ce”, che ha finanziato consulenze esterne e la progettazione degli interventi. «Entriamo nel vivo di un percorso che stiamo accarezzando da tempo – continua il sindaco di Avigliana – Fin da quando abbiamo lavorato al progetto di realizzazione del parco Alveare verde, quale primo tassello di un nuovo centro cittadino che integri funzioni trasversali. L’obiettivo principale è creare un’ampia area che favorisca l’incontro della cittadinanza attraverso diverse attività ricreative. Con il bando puntiamo ad individuare il miglior gruppo di professionisti in grado di tradurre questo ambizioso programma in un intervento urbanistico che sia innovativo, accattivante e in grado di inserirsi in un contesto già caratterizzato e per questo particolarmente delicato». Una sfida importante per cui è già stata trovata parte dei finanziamenti necessari, funzionali al primo lotto di interventi sull’area centrale della piazza e sulla Casa del Popolo.