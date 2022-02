Da oggi obbligo vaccinale per gli over 50: a Torino la protesta dei No Green Pass davanti al Comune

Da oggi, martedì 15 febbraio, scatta l’obbligo vaccinale per gli over 50: chi non è in regola non potrà accedere ai luoghi di lavora. A Torino scatta la protesta dei lavoratori No Green Pass: in cento, questa mattina, hanno manifestato davanti al Comune chiedendo un incontro con il sindaco Stefano Lo Russo. L’iniziativa è stata organizzata dal sindacato SI Cobas.

