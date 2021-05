Da oggi anche i piccoli tornano a teatro

La magia del teatro finalmente dal vivo anche per i piccoli. La Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di corso Galileo Ferraris 266 riapre oggi le porte della Sala Grande per tornare ad accogliere le famiglie e far vivere quelle emozioni di cui il lockdown le ha così per tanto tempo private. «Sarà per noi una gioia reincontrarci dopo questo lungo periodo di chiusura – afferma il direttore artistico della Fondazione Trg, Emiliano Bronzino -. In questi mesi non ci siamo mai fermati, abbiamo programmato e progettato per offrire al nostro pubblico spettacoli on line, appuntamenti radiofonici, momenti di intrattenimento e formazione e allo stesso tempo abbiamo mantenuto una continuità di occasioni lavorative per i nostri tecnici e artisti».

E dunque si riparte con un cartellone che spazia dal circo teatro al teatro di impegno sociale, dal teatro creativo e di animazione per i piccolissimi al racconto, all’improvvisazione. «Ci aspettano quattro fine settimana all’insegna della qualità e della bellezza – è ancora Bronzino -. Sarà questa l’anteprima di maggio cui seguirà nel primo fine settimana di giugno l’apertura della nostra stagione estiva all’aperto». Stagione che sarà ospitata nell’Arena, il nuovo spazio en plein air inaugurato nel giugno dello scorso anno e particolarmente apprezzato dal pubblico con i suoi 150 posti tutti debitamente distanziati e con una copertura per proteggere dal sole.

La prima emozione la daranno questo pomeriggio e domani pomeriggio “Kolok. I terribili vicini di casa” (in Sala Grande), storica produzione della Fondazione Trg Onlus. Diretti da Philip Radice, Milo Scotton e Olivia Ferraris, che sono anche gli autori, daranno prova delle loro abilità acrobatiche per raccontare una storia di condominio, dove l’arrivo di uno straniero che “parla strano, veste strano” dapprima sconvolge ma poi diventa una storia di amicizia.

È dedicato invece ai piccolissimi, dai 3 ai 5 anni, “Chi sei?” di Bruna Pellegrini e Adriana Zamboni, in programma il prossimo fine settimana, un gioco teatrale fatto di stoffe, nastri e tessuti che si trasformano in paesaggi. Sabato 22 e domenica 23 maggio “La piramide invisibile” porterà alla scoperta dell’antico Egitto con Francesco Giorda. Nell’ultimo week end di maggio Santibriganti Teatro porta in scena due rappresentazioni che parlano di disabilità e di diversità: sabato 29 “Yo Yo Piederuota” di Babuin, Aicardi, Cischino, Ferrero, con Arianna Abbruzzese e Marco Ferrero, e domenica 30 “Fratelli in fuga” di Babuin Abbruzzese, Busnengo, Fardella, con Luca Busnengo e Andrea Fardella (16,30).