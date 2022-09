Da None a piazza San Carlo: Domori “conquista” Torino

Da None alla conquista del salotto di Torino. È stato inaugurato ieri sera il primo negozio di Domori nel capoluogo, in piazza San Carlo.

Domori, che proprio quest’anno festeggia i 25 anni di attività, è parte del Polo del Gusto, la holding Gruppo Illy che raccoglie tutte le attività extra caffè, e oltre ad essere un’azienda leader nella produzione di cioccolato di altissima qualità è diventata distributore per l’Italia di una serie di prodotti di eccellenza: dai tè Dammann Frères, alle confetture Agrimontana passando per i pregiati vini Mastrojanni e lo Champagne Taittinger. Quello di piazza San Carlo è il primo negozio dell’azienda dolciaria, che ha voluto iniziare in grande. L’area del punto vendita è di circa 300 metri quadri. Al piano terra, ci sarà in vendita sia il cioccolato confezionato che quello sfuso. Sarà inoltre in vendita l’innovativa Linea Criollo Pro, che propone diverse varietà di Criollo per uso professionale pensate per un uso trasversale, dai professionisti della ristorazione agli appassionati di pasticceria a casa. Ci sarà poi un’area dedicata al banco gelato, con il progetto di gelato all’acqua, senza l’impiego di latte o uova, ideato e brevettato da Gianluca Franzoni, fondatore e presidente di Domori.

I piani inferiori del negozio accoglieranno in futuro tutte le attività dedicate alla cultura del cioccolato: il piano interrato diventerà un vero e proprio spazio narrativo, dedicato a tutti gli appassionati e curiosi, per raccontare il processo del cioccolato in tutte le sue fasi, dalle piantagioni alle tavolette. L’allestimento comprende anche la presenza della macchina per produrre il cioccolato, con la quale i consumatori potranno divertirsi a costruire il loro prodotto personalizzato, grazie alla scelta delle varietà di cacao. L’allestimento sarà poi arricchito da libri, foto, video, tutti rigorosamente a tema.

L’ultimo piano, infine, è destinato a diventare una sala polifunzionale, in grado di rispondere con flessibilità alle destinazioni più diverse: dalle masterclass con pastry chef ospiti, a presentazioni o gruppi di lavoro o eventi.

« Il nostro obiettivo è trasmettere la conoscenza del cioccolato, che va scoperto grazie a un’esperienza completa, da fruire con tutti i sensi» spiega Lamberto Vallarino Gancia, vicepresidente di Domori. «L’apertura del primo negozio Domori a Torino è solo l’ultimo di una serie di traguardi importanti raggiunti dall’azienda nell’arco di pochi anni – ricorda Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto – come l’annunciato investimento per il nuovo stabilimento nell’area ex Streglio».