Da McVicar a Nedved, i Vip che hanno deciso di vivere sotto la Mole

L’ultimo, ma solo in ordine di tempo, ad essere stato ammaliato da Torino è il premio Oscar americano Kevin Spacey il quale una settimana fa è ripartito alla volta degli Usa dopo avere preso parte al film “L’uomo che disegnò Dio” di Franco Nero. Più di una persona dello staff ha ammesso quanto la città della Mole sia piaciuta alla discussa star, la quale avrebbe anche fatto qualche battuta su quanto sarebbe bello viverci. Chissà se presto Spacey si farà rivedere da ‘ste parti con tanto di agente immobiliare alle calcagna. Certamente, prima di lui, lo ha fatto un altro divo di Hollywood, Daniel McVicar, uno dei beniamini di “Beautiful”, che ha scelto di vivere a Torino dal 2010 dopo avere conosciuto la ex moglie Virginia mamma del suo terzogenito, Pietro. Se la loro storia, purtroppo è oggi finita, continua, invece, quella fra la top model Eva Herzigova rimasta in pianta stabile nella città sabauda proprio grazie alle nozze con il suo Gregorio Marsiaj. Stessa cosa per Alena Seredova che, dopo la fine della storia d’amore con Gigi Buffon, papà dei suoi primi due figli, ha ritrovato l’amore ancora una volta all’ombra della Mole con Alessandro Nasi. Il loro idillio è stato consacrato nel novembre scorso dalla nascita della loro Vivienne Charlotte. Tanto per rimanere in ambito juventino, non bisogna dimenticare che Ambra Angiolini inizierà a vivere spesso a Torino dopo il ritorno sulla panchina bianconera di Max Allegri. Radici ben piantate in città anche per l’ex giocatore oggi manager, Pavel Nedved, la cui dimora è immersa nella verde cornice del Parco La Mandria. L’ex calciatore ceco si considera ormai piemontese ed è difficile che possa cambiare città in futuro. La collina, l’atmosfera sabauda, l’austerità hanno fatto breccia anche nel cuore di Rocco Papaleo, l’attore lucano ha scelto di rimanere a vivere in città dal 2017 facendo un graditissimo regalo ai suoi tanti fan piemontesi. Così come Giovanna Mezzogiorno che ha ammesso di avere ritrovato qui la serenità. Tra le new entry del cinema, l’attrice ucraina scoperta da Marco Bellocchio, Lidiya Liberman, sposata con un torinese. Per un lungo periodo ha dimorato in città anche il mostro sacro del cinema italiano Giuseppe Battiston e la bella Valeria Solarino durante i suoi studi al Teatro Stabile. Seconda casa piemontese per Eleonora Pedron la quale viene spesso pizzicata con il suo fidanzato Fabio Troiano, nato a Carmagnola. Nonostante lui viva a Roma è il capoluogo sabaudo il loro punto di ritrovo più intimo.

E poi ci sono i torinesi famosi che neppure il successo li ha scalfiti. Gabry Ponte, per esempio, il musicista più ascoltato al mondo, o il giovane Shade, che ha appena comprato casa a Porta Susa proprio per fare la spola fra Torino e Milano senza lasciare la sua amata città.