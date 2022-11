Da Lukic a Djidji a Ola Aina: Toro, quanti rinnovi in bilico

Cercare rinforzi per gennaio, ma anche gestire i giocatori già in rosa: il dt Vagnati, fresco di rinnovo contrattuale, è chiamato ad una doppia missione. E il caso più spinoso resta quello di Lukic, il quale non va in scadenza a giugno ma ha mandato i primi segnali d’addio. «Ho grandi ambizioni e sono sicuro che arriverò dove mi ero prefissato, vedremo se sarà dopo il Mondiale o la prossima estate» la frase finita nell’occhio del ciclone, arrivata proprio durante i tentativi della società di trattare il rinnovo e dopo che già ad agosto si era vissuto un momento di totale gelo con l’ammutinamento del giocatore pre-Monza. A gennaio si valuteranno le opzioni, è inevitabile prepararsi ad un addio per evitare nuovi casi Belotti. Per altre due colonne di Juric, invece, serve una soluzione immediata: i contratti di Aina e Djidji scadranno a giugno, al momento non si registrano grandi passi in avanti. Il nigeriano ha sempre il sogno di approdare in Premier, sul difensore sono piombati con un certo interesse sia il Fulham che l’Anderlecht. Difficile immaginare una fumata bianca a breve, anche per gli eventuali sono già in casa: Lazaro sta impressionando e potrebbe essere riscattato dall’Inter, Zima è il centrale del futuro che potrebbe raccogliere l’eredità del franco-ivoriano. Vagnati, poi, si dedicherà agli altri quattro giocatori in scadenza tra poco più di sei mesi. Partirà certamente da Karamoh, ultimo ad arrivare durante il mercato estivo che ancora non è entrato nelle gerarchie di Juric: ha firmato un contratto di un anno, dovrà fare molto di più se vorrà far scattare il prolungamento biennale. Adopo, il classe 2000 che ha esordito a Monza alla prima giornata, è ritenuto un profilo molto interessante per il futuro e si stanno avviando i discorsi per il rinnovo, infine ci sono Gemello ed Edera: il primo è attualmente il terzo portiere, il secondo è fermo ormai dal maggio del 2021 per il terribile infortunio.