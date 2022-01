“Da lontano”, dialogo tra figlia e madre

Lo spettacolo è figlio del lockdown e il titolo un po’ lo conferma. “Da lontano”. È nato quasi per caso da una chiacchierata al telefono tra Isabella Ragonese e Lucia Calamaro. Visto il periodo di isolamento, con tutte le conseguenze che ciò comportava, le due artiste hanno pensato ad uno spettacolo che fungesse come un teatro terapia. Si sono poste alcuni interrogativi sul rapporto tra genitori e figli ed è così che ha preso forma “Da lontano (Chiusa sul rimpianto)”. Scritto e diretto da Lucia Calamaro e interpretato da Isabella Ragonese, con la partecipazione di Emilia Verginelli, lo spettacolo andrà in scena martedì sera (ore 19,30) al Teatro Gobetti di Torino dove replicherà fino a domenica prossima.

“Da Lontano” mette in scena il tentativo irragionevole di una figlia adulta, diventata terapeuta, di fare oggi quello che non aveva potuto fare a quei tempi: aiutare quella madre tribolata, che esisteva solo quando lei era bambina «Quanti di noi, da piccoli, hanno assistito impotenti ai drammi degli adulti amati? – si è domandata la regista – Quanti avrebbero voluto intervenire? Aiutare, capire. In fondo salvarli. E quasi mai si può». Uno spettacolo intimo, in cui forse ciascuno potrà trovare una parte di sé, del suo passato. C’è infatti qualcosa che ce lo rende “familiare”. C’è quello smarrimento, quel senso di impotenza provati da piccoli davanti alle difficoltà affrontate dei nostri genitori. Uno spettacolo immaginifico, surreale perché qui c’è una figlia che parla alla propria madre da coetanea e c’è quel desiderio, impossibile da realizzare, «di psicanalizzare quel genitore dolente che abbiamo conosciuto da bambini». «Avere i mezzi, gli strumenti per farlo – è ancora la Calamaro -per dargli l’ascolto dovuto ed aiutarlo senza che se ne accorga. Il genitore che sentivamo più fragile. Quell’adulto impreparato al mondo che ci accudiva alla bell’e meglio attraversato com’era da tribolazioni e guai. Non stavano sempre bene i nostri genitori. Avevano parecchi dispiaceri. E noi eravamo piccoli, per lo più impotenti di fronte a quella loro ben declinata infelicità. Intuivamo, non sapevamo, sospettavamo, non sapendo che fare.».