Da Locatelli a Milinkovic Savic: i nomi di Allegri per la mediana

Correre ai ripari, per mettere una toppa a metà campo, là dove la Juventus negli ultimi due anni ha dimostrato di avere più lacune sia in fase difensiva sia in fase offensiva. La priorità per Massimiliano Allegri, e questo lo spiegherà bene durante il vertice in programma domani nel quartier generale della Continassa con il presidente Andrea Agnelli e gli uomini mercato della Vecchia Signora, sarà quella di provare a sistemare il reparto di centrocampo, il cuore pulsante di quella che sarà la nuova Juventus, di Max Allegri II. E proprio il tecnico bianconero, di ritorno dopo due anni di inattività, porterà con sé una lista di nomi da valutare e provare a trattare: in testa, ma non è un vecchio pallino solo dell’allenatore livornese, c’è Manuel Locatelli. Addirittura la piattaforma Internet “Wikipedia” nelle ultime ore dà già l’azzurro come neo calciatore della Vecchia Signora. Non c’è l’ufficilità, per ora, certo è che le parti sono avanti nella trattativa, visto che il nome dell’ex Milan è in cima alla lista della dirigenza della Juventus dalla scorsa estate. Non solo Locatelli però: Allegri proverà a spendere qualche altro nome per il reparto più nevralgico. Allegri proverà a richiedere – e non sarebbe la prima volta – Milinkovic Savic, centrocampista della Lazio. Un’altro nome che affascina, è quello di Paul Pogba, giocatore con cui Allegri ha da sempre un buonissimo rapporto. Tutto questo a prescindere dal possibile ritorno di Pjanic in bianconero: il centrocampista serbo vuole lasciare il Barcellona; il club blaugrana sarebbe pronto a darlo in prestito gratuitamente pur di rilanciarlo. Intanto Allegri potrebbe ritrovarsi in rosa anche il gallese Ramsey. Ieri l’ex Arsenal ha parlato dal ritiro della sua nazionale: «Sono un giocatore della Juventus – ha detto a Sky – dopo gli Europei tornerò a Torino».