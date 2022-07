Da J Lo a Kim Kardashian: Vip da tutto il globo in Italia

Nell’estate del liberi tutti, i Vip stranieri stanno (ri)scoprendo l’Italia. Come la coppia d’oro dell’anno è ancora una volta quella formata da Jennifer Lopez e Ben Affleck, tornati insieme a 20 anni di distanza dalla prima volta. Amanti del Belpaese, nei giorni scorsi sono stati avvistati a Ortigia, la piccola isola di fronte a Siracusa in occasione di un’importante sfilata di Dolce & Gabbana e per i due innamorati è un’altra opportunità di godersi le meraviglie d’Italia.

Anche Emily Ratajkowski per le sue vacanze ha scelto l’Italia. Anche in questo caso la scusa è stata quella delle sfilate, al Pitti, ma già che c’era si è concessa anche le bellezze della Toscana e le sue eccellenze gastronomiche. In fondo la modella londinese è una delle più amate degli italiani, un affetto che lei ha sempre ricambiato con gioia. E mentre aspettiamo l’arrivo di George Clooney e della sua famiglia a Laglio, per riaprire la villa che possiedono sul lago di Como, intanto nei giorni scorsi a Portofino è approdata Kim Kardashian. Arrivata con il suo yacht, si è goduta il panorama è bellissimo e la movida della costiera ligure. E a proposito di star che vivono negli Stati Uniti, David Beckham e la moglie Victoria spesso raggiungono l’Italia per le vacanze. Questa volta, provenienti da Parigi, hanno puntato su Venezia: un giro in gondola tra le calli, un gelato in Piazza San Marco e una riunione di famiglia con i genitori e i fratelli di Victoria. Invece il primogenito Brooklyn è stato a Portofino con la moglie Nicola Peltz.

E se Bono degli U2 era stato avvistato già la scorsa estate a Gallipoli e sembra che stia cercando casa a Ostuni, nei giorni scorsi è stata festa grande a Fornelli, paese con poco meno di 2.000 abitanti in provincia di Isernia. Tutto blindato per la visita della Speaker della Camera dei rappresentanti americana, Nancy Pelosi, giunta in paese per visitare la casa dei nonni dove nacque la madre e per ricevere la cittadinanza onoraria. Un evento storico per il piccolo comune molisano che ha accolto l’arrivo della terza carica dello Stato più potente del mondo. E così adesso anche negli States sanno che l’Italia non è solo Roma, Napoli, Milano o Torino. Nelle ultime ore, infine, va segnalata la presenza della premier finlandese Marin in vacanza nel trevigiano.