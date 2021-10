Da Ivan Juric a Sasà Sirigu: Toro-Genoa, sfilano gli ex. Ma il tecnico col Grifone…

Una sfida piena zeppa di ex. A partire da Ivan Juric. L’allenatore granata, infatti, ha allenato il Genoa tra il 2016 e il 2018, collezionando 51 panchine, con nove vittorie, 14 pareggi e 28 sconfitte nel massimo campionato. Da avversario, ha vinto solo una delle quattro sfide da tecnico contro il Grifone in Serie A (poi due pareggi e una sconfitta). Ma non sarà il solo. In casa rossoblu, infatti, spicca il nome di Salvatore Sirigu, grande ex della sfida di domani al “Grande Torino”. Il portiere sardo torna per la prima volta da avversario sotto la Mole dopo il divorzio – con tanto di rescissione consensuale del contratto – dell’estate scorsa. Vedendo come è cambiato il clima in casa Toro con l’avvento di Ivan Juric sulla panchina granata, c’è da esserne certi, che il portiere campione d’Europa con l’Italia, possa ritornare a Torino da avversario con un po’ di amarezza. Quello che è certo è che Sirigu, ex dal dente avvelenato, ce la metterà tutta per provare a fermare gli ex e consentire così ai suoi compagni di squadra di fare lo sgambetto al Toro. Sgambetto del Grifone, però, che manca ormai da qualche anno. Il Toro, infatti, è imbattuto nelle ultime otto partite di campionato contro il Genoa, grazie a sei vittorie e due pareggi: i granata hanno una striscia di imbattibilità aperta più lunga solamente contro il Mantova (14). Dal 2012/13 in avanti il Toro non ha mai perso in casa contro il Genoa in Serie A (5 vittorie; 4 pareggi: nel periodo, tra le squadre affrontate almeno cinque volte in casa, quella rossoblù è l’unica contro cui i granata non hanno mai perso.

Non solo Juric e Sirigu: sono ben 10 i calciatori che hanno un passato nell’altra squadra. Tra le fila dei granata ci sono Izzo, Ansaldi, Mandragora, Rincon, Pjaca (ieri ha lavorato ancora a parte, non sarà della sfida) e Sanabria, mentre tra le fila dei rossoblù troviamo oltre a Sirigu, Federico Marchetti (ex del Toro ai tempi di Cimminelli) e Maksimovic (non sarà della sfida perché infortunato).