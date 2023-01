Da Isak Hien a Ivan Ilic: il Toro affonda il colpo

Al giro di boa del calciomercato, da via Arcivescovado cominciano ad accelerare vistosamente. Il gong alle trattative invernali suonerà alle ore 20 del 31 gennaio, ma già durante questa settimana sono previste novità importanti. Un acquisto per reparto, così da cominciare a programmare anche la prossima stagione: sullo sfondo, infatti, c’è anche da convincere Ivan Juric a prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2024.

I volti nuovi vanno nella direzione della progettualità a lungo termine, ecco perché gli investimenti di gennaio possono rivelarsi per la decisione del croato. «Ho la sensazione che la società voglia completare e migliorare la rosa» le recenti parole dell’allenatore, il momento sembra davvero dietro l’angolo. Con l’Hellas Verona, infatti, stanno entrando nel vivo le trattative per una doppia operazione: sul tavolo sono pronti una ventina di milioni di euro, così il presidente Urbano Cairo vuole mandare un segnale alla piazza e al suo tecnico. «Compra qualcuno!» l’esortazione arrivata dalla Maratona durante la sfida contro lo Spezia, la fumata bianca può arrivare a stretto giro di posta. Un difensore già pronto per la serie A e un centrocampista mancino, Juric può essere accontentato: si tratta di Isak Hien e Ivan Ilic. Il primo venne già cercato durante l’estate, il secondo è un pupillo del tecnico fin dai tempi gialloblu.

Il loro destino sembra ormai colorato di granata, ma con tempistiche diverse: da una parte lo svedese verrà “prenotato” in vista del prossimo anno, mentre il serbo arriverà già per la seconda parte di stagione. «Di mercato non so nulla, vediamo cosa succede» il dribbling di Juric sulle questioni “mercatare”, ma in via Arcivescovado si respira un cauto ottimismo. Dopo difesa e centrocampo, il terzo innesto può riguardare l’attacco e si tratta per un altro straniero. Un uzbeko, che però da anni ormai conosce il nostro campionato: Eldor Shomurodov rimane in vetta alla lista delle preferenze per il reparto avanzato. Tanto, se non tutto, dipenderà però dal futuro di Antonio Sanabria, mentre Pietro Pellegri non si tocca e si attende il suo rientro dall’infortunio. Per sbloccare la trattativa con la Roma, già sui binari giusti, serve l’uscita del paraguayano, sempre corteggiato dalla Lazio come vice-Immobile. Il doppio incastro con le squadre della Capitale è possibile, anche se non scontato.