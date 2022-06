«Da Harry Potter al vino»: un’estate di eventi in città

L’Eno week, che trasforma la città nella capitale del vino. Ma anche cene sabaude, l’evento diffuso gastronomico Edigam con protagonisti i prodotti tipici del territorio, il 25-26 giugno, 2-3 luglio, 9-10 luglio in più di 20 locali, e l’after event diffuso di Moncalieri Fuori Campo Eurovision Village diretto da Francesco Astore che porta a Moncalieri le atmosfere del parco del Valentino nei giorni dell’Eurovision song contest.

Sono solo alcuni degli elementi che compongono la ricetta di “Moncalieri. Ogni passo, una scoperta”. Eventi, dal 10 al giugno al 23 luglio, che animeranno il centro storico della Città del Proclama. Un viaggio tra cultura, musica e gusto nei luoghi simbolo del cuore storico della città. Dal Real Collegio Carlo Alberto che ha ospitato l’evento lancio della kermesse, al Castello Reale, dal Giardino delle Rose a piazza Vittorio Emanuele II. Coinvolte le associazioni del territorio in un’ottica di valorizzazione turistica e culturale della Città quali i Bersaglieri nella realizzazione della Caccia al Tesoro, il 25 giugno, con dieci itinerari per viaggiare nel tempo e nello spazio alla ricerca dell’anima profonda della città, e gli Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri che proporranno visite guidate e cene a tema, dal 16 giugno, per «riscoprire le mode dell’epoca e rivivere i fasti della Corte». Un mix esperienziale che passerà anche attraverso il format di Club Silencio, rivolto a un pubblico under 35, il 16 luglio, con percorsi di visita guidati tematici, gamification, audience engagement e illuminazione architetturale del Giardino delle Rose trasformato per l’occasione in un cocktail bar.

C’è da fare anche per i bambini, con la scuola di magia di Hogwarts l’8 e il 9 luglio al Real Collegio. Il 2 luglio sarà la volta della Notte bianca dei saldi e, il 23, Muscia dal balcone: esibizione di musica classica dalla balconata del Municipio con l’associazione Saturnio. In tutto saranno nove gli eventi, 50 gli artisti e 18 i concerti per un’estate ricca di eventi. «Vogliamo offrire ai moncalieresi e ai turisti un’occasione in più per vivere l’estate nella nostra città – commenta il sindaco, Paolo Montagna, che ha presentato l’evento con l’assessore Angelo Ferrero – La meravigliosa cornice del nostro centro storico accompagna un’offerta dedicata alle famiglie e ai giovani per tutti i weekend di giugno e luglio». Il programma è su www.mymoncalieri.it.