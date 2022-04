Da Gagarin a Paolo Villaggio: così il Maestro e Margherita diventa mitologia visionaria

Riccardo Cecchetti ama definirsi «un artigiano», più un illustratore o un autore di graphic novel. L’apprendistato artistico è stato di bottega, d’altra parte, nelle natie Marche. Ma Torino era nel destino, forse per la sua incrollabile fede granata. A quarant’anni, quindi, ecco il trasferimento. Ed ecco anche la graphic novel dedicata a Gigi Meroni, poi quella su Olivetti, “I 41 colpi” su Bruce Springsteen. Il progetto ambizioso, però, il sogno era illustrare “Il Maestro e Margherita” di Bulgakov: dieci anni di lavoro iniziato e interrotto più volte, fino all’incontro con la fotografa Simona Caprioli, anche lei torinese d’elezione. E ora il lavoro è compiuto: il capolavoro di Bulgakov riletto e firmato a quattro mani, pubblicato dalla casa editrice valenciana-torinese El Doctor Sax, viene presentato domani sera alle 21 al Circolo dei Lettori di Torino, in via Bogino 9. Con i due autori, anche l’editore Gabriele Nero e Gabriele Agostini, autore della prefazione.

Non è una graphic novel comune, con Cecchetti che reinterpreta in tavole visionarie le fotografie fornite da Simona Caprioli. «Bulgakov – dice l’illustratore – è qualcosa che oscilla tra bellezza e sarcasmi, spogliando di tutto l’anima russa. Le chiavi di lettura sono infinite, dalla storia d’amore ad una sorta di mitologia greca». Mentre per Caprioli, che nell’opera “interpreta” con il suo volto Margherita: «Ricerca, emozione, colore. Questo è stato per me lavorare con Riccardo. La luce che usciva timida mettendo in ordine ogni tavola di questo libro è apparsa splendente e poetica nel momento più buio di questo viaggio. Un filo rosso che ha legato me, Riccardo, Bulgakov, Margherita e il suo maestro. Il Maestro e Margherita non è un romanzo, è un affresco, maestoso, originale e visionario».

Le tavole attingono a gran parte dell’iconografia sovietica del Novecento (un imperativo «compagni non sparate» è omaggio intenso allo scrittore nato a Kiev e che, pur “protetto” da Stalin, fu sempre inviso al potere sovietico, con il romanzo stesso che è critica massiccia alla censura), da Lenin a Gagarin, dal Cremlino a Majakovskij, ma compaiono anche William Burroughs come Woland, o Paolo Villaggio nei panni di Berlioz.

Trattandosi più di un libro d’artista, come detto, che di una graphic novel vera e propria, con ben trecento tavole a colori, in casa editrice hanno deciso di dare alle stampe due versioni: una in brossura, da 25 euro, «come un fumetto in formato XL», e versione deluxe a 50 euro, con copertina rigida e carta patinata.

IL MAESTRO E MARGHERITA

Autore: Riccardo Cecchetti e Simona Caprioli

Editore: El Doctor Sax

Genere: Graphic novel

Prezzo: 25 euro