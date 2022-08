Da Gabry Ponte a Fibra, poi la new generation: ecco i live di “Ritmika”

Nove artisti in cinque giorni. Ecco il ricco e variegato programma di “Ritmika”, edizione 2022. Dal 6 al 10 settembre al PalaExpo di Moncalieri negli spazi della piazza del mercato (ex Foro Boario) torna dunque questo classico festival di fine estate. Una cosa è certa: di sicuro le stelle non staranno a guardare, ma saranno ben visibili, a portata di mano.

I concerti, tutti a pagamento, tranne il live iniziale ad ingresso gratuito, metteranno in vetrina alcuni tra i nomi più interessanti ed emergenti della musica leggera italiana tra artisti affermati e nuove leve. Dal rock alternativo degli Zen Circus a Gianmaria, alla dance che, da Torino ha conquistato il mondo, firmata Gabry Ponte fino all’hip-hop arrabbiato di Fabri Fibra e al gran ritorno di Meg, ci sarà davvero di che ascoltare. Una specie di versione aggiornata e condensata dell’antico Festivalbar.

Ad aprire le danze, in tutti i sensi, ci sarà proprio “Ritmika open”, animato dal ritmo del progetto audiovisivo Pop X. Organizzato da Moncalieri giovane, questo happening, creato nel 2004 dalla collaborazione fra Walter Biondani e Davide Panizza, cresce e cambia di anno in anno, grazie alla partecipazione di compagni di avventura sempre nuovi. Nel corso del tempo, Pop X, ha lavorato con artisti come Calcutta, e Gabry Ponte, oltre ad avere aperto il live dei Phoenix a Parigi. Il giorno successivo, mercoledì 7, a finire sotto i riflettori, sarà invece il rock indipendente dei The Zen Circus che saranno in provincia di Torino per presentare live il nuovo album “Cari fottutissimi amici”. In apertura direttamente dagli Statuto, ecco Naska. Sono invece ben tre i musicisti protagonisti di altrettanti concerti, nella serata di giovedì 8 settembre. Si tratta di, Il Tre, Gianmaria, e Fasma. Un “unicum” destinato a fare la gioia dei più giovani. Un terzetto dal successo quantomai rapido. Si arriva così a venerdì 9. Da Torino al mondo e ritorno, riecco di nuovo dal vivo Gabry Ponte, con il suo inconfondibile sound.

Il nome di Gabry Ponte equivale alla storia della dance negli ultimi vent’anni. Grazie anche a successi come “Blu (Da Ba Dee) e al remix del classico di Fabrizio De André “Geordie”, il dj torinese ha collezionato 2 miliardi di stream globali e 15 milioni di ascolti mensili su Spotify. “Ritmika” chiuderà davvero col botto, sabato 10 settembre, quando a Moncalieri arriverà Fabri Fibra per l’unica data in Piemonte del suo “Caos live Festival”, a vent’anni esatti dal discusso esordio discografico. Nella stessa serata si esibirà anche Meg, nome d’arte di Maria Di Donna, voce femminile dei 99 Posse, che dalla rabbia iniziale tipica della gioventù, è andata verso testi sempre più poetici ed intimi (www.ritmika.it).