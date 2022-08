Incendio in via Lombardore, a Leinì. Un uomo ha infatti dato fuoco a diverse stanze di un appartamento in seguito ad una lite scoppiata nella tarda serata di ieri con la compagna.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Un volontario è stato inoltre ferito per la caduta di un infisso e portato in pronto soccorso in codice verde.

I due sono attualmente ricoverati all’ospedale Cto di Torino con gravi ustioni: l’uomo sul 60% del corpo circa, la donna sul 50%.