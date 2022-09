Da Fulminacci a Dargen, “FuoriTutti”

Potrebbe sembrare una riunione di boxe, invece c’è la musica al centro. Da oggi e fino a domenica 4 settembre dopo due anni di stop forzato, a Settimo torna il festival “FuoriTutti”. Il palcoscenico sarà quello, tradizionale, del parco De Gasperi per una kermesse che rimane ad ingresso gratuito. Un festival giovane, tutto dedicato ai ragazzi e ai loro artisti preferiti. A comporre la line up, ovvero il cartellone, ci sono artisti e cantautori i quali, pur avendo iniziato da poco il cammino nella musica, possono godersi un meritato successo. Aldilà della tradizione, pure la scelta di questo palcoscenico non è casuale. Il parco De Gasperi infatti resta tra i più bei spazi verdi della cittadina torinese ed è pronti ad accogliere tanti spettatori. Oltre ai concerti, non mancheranno poi numerose attività, rivolte soprattutto alle famiglie. La scaletta prevede anche un calendario “off”. Si tratta di una sorta di festival nel festival, gestito dalle associazioni locali, con tante realtà sconosciute che sperano di conquistarsi la ribalta. Pronti, via, stasera dalle 21,30 toccherà a Fulminacci aprire l’edizione della rinascita. Artista delle borgate romane classe 1997, Filippo Utinacci (questo il nome all’anagrafe) ha conosciuto il grande pubblico partecipando al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Santa Maria Novella”. Il nome d’arte invece da una classica esclamazione tipica del mondo dei fumetti degli anni Trenta, appunto Fulminacci, modo di dire di moda quando la lingua inglese era bandita. Tra i punti di riferimento di questo artista c’è anche il torinese Willie Peyote, oltre a Daniele Silvestri. Apre la serata, Caterina, altra artista giovane tra i giovani che si è imposta con il brano “Quando” in cui descrive una storia d’amore degli anni Venti del Duemila.

Domani, sabato 3, lo scenario sarà lo stesso, ma si cambia decisamente atmosfera con Madman e infine, domenica 4 settembre, i riflettori si accenderanno sulla dance firmata Dargen D’Amico. Del dj e cantante milanese è quasi superfluo parlare. Il suo successo ha ormai oltrepassato il mondo della notte e delle luci stroboscopiche ed è arrivato sulla bocca di tutti. Per citare il titolo della canzone di Sanremo, “Dove si balla?”. La risposta non può che essere, a Settimo, al Fuori Tutti (info sulla pagina facebook dell’evento).