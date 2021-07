Da Fenestrelle a Prali: i libri in montagna per le vacanze estive

I libri salgono in quota per un’estate “smart” da trascorrere tra incontri con autori, scoperta di novità editoriali, visite alle mostre e altro ancora. Da Prali a Fenestrelle non mancano le occasioni per abbinare svago e divertimento alla cultura. Una delle rassegne librarie più radicate e frequentate del Piemonte si svolge dal 2002 in quel di Prali, è stata ideata da Rocco Pinto, nome legato indissolubilmente a Portici di Carta, si intitola Pralibro e sabato nella Sala Valdese inaugurerà la sua 18esima edizione.

«Il successo di Portici di Carta a Torino e a Bari, Pralibro e anche la libreria estiva di Noli ci dicono che i libri oggi devono anche sapere seguire le persone, devono abitare dove abitano loro – sottolinea Pinto -. Il fenomeno delle librerie di prossimità e anche nelle periferie è un fenomeno non solo italiano. Il che nulla toglie alle librerie storiche e indipendenti di sempre, ma aggiunge». Per un mese, fino al 21 agosto, il Tempio valdese ospiterà presentazioni e dibattiti e la Sala valdese si trasformerà in una grande libreria.

A Prali giungeranno autori, artisti, lettori e amanti della cultura. Tra i nomi che affollano il ricco cartellone della rassegna, realizzata con la Libreria Claudiana, spiccano quelli di Marco Balzano, Margherita Oggero, Davide Rosso, Luca Ragagnin, Giorgio Scianna, Enrico Camanni, Eleonora Sottili e Emiliano Poddi. E ancora Ilide Carmignani, traduttrice di Sepulveda e Bolano, Yasmina Melaouah, che ha appena ritradotto la Peste di Camus. Si potrà inoltre visitare la mostra fotografica di Mauro Raffini sulla storia e i luoghi valdesi e quella con i disegni del pastore Sergio Ribet. In programma anche attività per famiglie e serate di musica e spettacolo. Pralibro sarà anche l’occasione per festeggiare i 120 anni della casa editrice Laterza.

Compie invece 27 anni la Fiera del Libro di Fenestrelle, un’iniziativa promossa da Editrice Il Punto – Piemonte in Bancarella. Il vernissage della rassegna è fissato per domani al Forte, all’interno del Palazzo del Governatore. Ottantacinquemila volumi distribuiti su una superficie di oltre mille metri quadri offriranno fino al 29 agosto l’opportunità di scegliere tra migliaia di titoli delle migliori case editrici. E visti i tempi di crisi non mancheranno le offerte a prezzi stracciati.

Una manifestazione, quella nata per volontà di Roberto Marra (portata avanti dal figlio Corrado), fondatore della casa editrice Il Punto, che negli anni ha conosciuto un crescente successo e che ha visto la partecipazione di personaggi di rilievo, da Gipo Farassino ad Alessandro Barbero, da Barbara Ronchi della Rocca a Giuseppe Culicchia, da Alessandra Montrucchio a Magdi Cristiano, Andrea Roncato, Vittorio Sgarbi, Bruno Gambarotta e molti altri. Durante tutto il mese della rassegna il Palazzo del Governatore rimarrà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19,30.