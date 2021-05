Da Emma a Gazzè, tanta voglia di live

Voglia di musica dal vivo. Ragazzine che trepidano con gli occhi lucidi cantando a squarciagola, forse non fino a notte fonda, ma finalmente sotto le stelle del cielo estivo. Voglia di live alla Festivalbar come quelle calde notti alla cuore di panna lontane secoli, ormai. Qualcosa si sta muovendo e il cartellone dei concerti sotto le stelle sta prendendo la forma sperata grazie ai nomi pop e ai festival più importanti che, dopo la pausa del 2020, sono ai box di ripartenza.

Come lo Stupinigi Sonic Park di cui si è già scritto e che continua a sfornare date. Prime fra tutte quelle di Emma la quale sarà dal vivo con un bel bis il 9 e il 10 luglio, seguita il 12 da Fabrizio Moro. Queste le ultimissime novità del Sonic dopo l’annuncio nei giorni scorsi del duo Robben Ford e Bill Evans, il 14 luglio e, soprattutto, Ben Harper il 18. Gli orari sono ancora da stabilire, ovviamente tutto dipenderà dal coprifuoco.

Da Stupinigi a Collegno, dove al Parco della Certosa ripartirà anche il Flowers Festival. In mezzo ai fiori si esibirà il 14 luglio Max Gazzè, è lui l’ultimo annunciato dopo La Rappresentante di Lista attesi il 15 luglio, Zen Circus il 10 e Guano Apes il 9. E luglio sarà anche il mese dei grandi signori della musica italiana, dei miti senza tempo come Paolo Conte, il primo grande ospite annunciato da Collisioni in occasione dei 50 anni di “Azzurro”, che esibirà ad Alba il 16 luglio (i biglietti sono andati sold out in quattro giorni) e Francesco De Gregori, in concerto all’Anima Festival di Cervere il 9 luglio per il suo “De Gregori & band live – greatest hits”.

Una notizia nella notizia, quest’ultima , che conferma, infatti, anche l’inizio della serie di live che si terranno nella splendida location dell’anfiteatro. Si farà anche l’Attraverso Festival di Bra che porterà in concerto il 4 luglio Niccolò Fabi e il 6 agosto gli Extraliscio attesi anche al Teatro di Asti il 29 giugno. Simone Cristicchi sarà il grande protagonista alla Reggia di Venaria il 23 giugno quando inaugurerà la sua mostra personale (ospite della Milanesiana) cui seguirà, ovviamente, il concerto.

Dopo avere annullato il tour nei teatri, i Nomadi hanno da poco annunciato il live del 28 agosto al Contro Festival, la rassegna musicale che la stessa band organizza da anni a Castagnole Lanze, a breve sarà dato il via alle prevendite. Non solo pop, ieri anche l’ufficializzazione di “Lirica a musical a Corte” che si aprirà il 23 maggio alla Palazzina di Caccia di Stupinigi con “Il trovatore”. A seguire, “Disney Musical” domenica 30 maggio, “Rigoletto” domenica 6 giugno, “I miserabili” domenica 13 giugno, “We s t Side Story” sabato 19 giugno e “Madama Butterfly” domenica 20 giugno.