Da Dybala a De Ligt: tutte le grane Juve dell’anno che verrà

Nelle ultime conferenze stampa dell’anno, Massimiliano Allegri ha provato a gettare acqua sul fuoco. Ma c’è da starne certi che i casi Dybala e De Ligt saranno tra i più spinosi da risolvere nel 2022 oramai alle porte. Basta rileggere le parole dell’amministratore delegato Maurizio Arrivabene per capire che sia dentro – vista la classifica – sia fuori dal campo, sarà un anno difficile per la Vecchia Signora. «L’attaccamento alla maglia da parte di molti giocatori – aveva detto nel pre-partita di Juve-Cagliari – è in misura minore dell’attaccamento che hanno per i loro procuratori. Dybala è il numero 10 della Juve, De Ligt è un grande giocatore, loro devono fare il loro lavoro e noi facciamo il nostro. I rapporti sono sereni, ma loro, come tutti, devono dimostrare attaccamento alla maglia in campo. I rapporti sono assolutamente sereni e quando sarà il momento parleremo anche con loro, come con tutti gli altri». Il tutto nel segno della sostenibilità. Quella che Arrivabene, uomo di John Elkann, vuole riportare in casa Juventus dopo il “flop Ronaldo” e dopo il caos plusvalenze.

Nei giorni scorsi con lo sbarco di Jorge Antun in Italia sembrava che la telenovela contratto potesse chiudersi a breve. Ma la Juventus, ora, vuole vederci chiaro, specie sulle condizioni fisiche di Dybala. Da inizio stagione a oggi, infatti, l’argentino ha già avuto tre infortuni muscolari. Il primo alla coscia sinistra a fine settembre. Il secondo, invece, al polpaccio sinistro a metà novembre. Infine, il terzo infortunio, alla coscia destra l’11 dicembre scorso. Tre stop che di fatto hanno condizionato la stagione della Joya anche nei numeri, visto che in campionato il numero dieci ha giocato 13 delle 19 partite del girone di andata. Proprio legato a questo, la dirigenza bianconera vorrebbe diminuire il numero degli anni del contratto previsti nella base dell’accordo di rinnovo fino al 2026. Ed è proprio per questo motivo che continua a slittare l’annuncio dell’intesa, inizialmente previsto proprio durante le feste di Natale. Intanto, da Milano, rimbalzano voci di un possibile inserimento dell’Inter: Marotta, infatti, non ha mai perso di vista la vicenda che coinvolge l’argentino. Per quel che riguarda De Ligt, l’olandese potrebbe essere il sacrificato a fine anno per fare cassa. Al suo posto Raiola potrebbe portare dal Milan Romagnoli, vecchio pallino di Allegri.