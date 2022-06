Da Cremonini e Vasco a Harry Styles: l’estate dei live è già sold out

Le richieste che si rincorrono sui social sono le stesse da giorni: “cercansi biglietti per Vasco Rossi”. Ma, i tagliandi, quelli per il concerto del 30 giugno che chiuderà allo Stadio Grande Torino il tour del Kapitano iniziato il 20 maggio con la data zero di Trento, sono andati a ruba lo scorso inverno in una manciata di ore. Impossibile trovarne ancora, chi li ha se li sta tenendo ben stretti. E si parla di circa 660.000 persone in tutta Italia. Tanti i fan che il mito Vasco Rossi sta raccogliendo sotto il palco degli stadi più importanti del Paese per il concerto dei concerti, il concerto del grande ritorno alla vita. «Finalmente siamo di nuovo insieme, finalmente la fine… del mondo, finalmente ricominciano i concerti, finalmente torniamo a divertirci. A sognare, a ballare, ad assembrarci e… accoppiarci. Viva la musica, l’amore e la vita», le parole con cui Blasco ha commentato l’inizio di questo meraviglioso viaggio estivo. La stagione con i Big della musica inizierà tra pochi giorni, il 15 giugno per l’esattezza, quando le porte dello stadio si riapriranno finalmente alla musica (l’ultimo fu Ligabue nel 2019) con il primo grande concerto, quello di Cesare Cremonini, atteso (per la data di recupero) sotto la Mole il 15 giugno prossimo. Anche in questo caso si parla di quasi tutto esaurito, ci sono ancora dei biglietti per il prato, a 51,75 euro, come si evince da TicketOne.

Ultimo recupererà la sua tappa piemontese, sempre al Grande Torino, il 22 giugno e, per il cantautore romano, si registra il sold out. L’amatissimo Ultimo classe 1996, balzato in questi giorni agli onori della cronaca per avere collaborato con una strofa a un brano di Ed Sheeran, si presenterà a Torino con un record, ossia, quello dell’artista più giovane a essere mai salito sul palco di uno stadio. A chiudere la stagione dei concerti allo stadio, il 12 luglio ecco i Rammstein, la band tedesca suonerà sotto la Mole per l’unica data italiana e per loro ci sono ancora biglietti disponibili. Non sarà sotto le stelle, invece, ma nel chiuso del Pala Olimpico, uno dei concerti più attesi degli ultimi due anni, si tratta di quello di Harry Styles, il quale, finalmente, abbraccerà i fan torinesi nel live di recupero in programma in corso Sebastopoli il 26 luglio e per il quale non ci sono più biglietti a disposizione. Come sempre sono validi quelli acquistati per il 2020 quando il tour si interruppe a causa del Covid. Non tutto il male viene per nuocere, però, perché oggi i fortunati che potranno assistere allo show dell’ex One Direction si troveranno di fronte a una delle star del momento in cima alle hit di tutto il mondo grazie al brano “As it Was” e all’album “Harry’s House” tra i più ascoltati del 2022. Tra le curiosità, l’ultima volta di Harry a Torino fu nel 2014 quando si esibì con gli One Direction, ma quella volta fu allo stadio.