Da cittadini a investitori per la centrale idroelettrica

Contribuire alla costruzione di una centrale idroelettrica e, al tempo stesso, guadagnarci qualcosina. È l’opportunità che Edison offre ai residenti di Quassolo, Borgofranco di Ivrea, Quincinetto, Tavagnasco, Montalto Dora e Settimo Vittone, che potranno partecipare alla realizzazione di un impianto sulle sponde della Dora Baltea a Quassolo.

L’iniziativa è stata presentata ieri sera. L’impianto permetterà di soddisfare la domanda energetica di circa 3mila famiglie evitando l’emissione in atmosfera di 3.700 tonnellate di CO2 all’anno. Una opportunità per l’ambiente ma anche per le proprie tasche: infatti Edison ha lanciato un crowdfunding per raccogliere 300mila euro dai privati cittadini, che in cambio riceveranno un tasso di interesse fisso annuo lordo pari al 6% del capitale investito, oltre a vedere il proprio nome iscritto sulla targa celebrativa all’ingresso dell’impianto stesso. «In questo modo – spiegano dall’azienda – confermiamo la vicinanza alle comunità locali e l’impegno a creare valore condiviso con il territorio che ospita l’impianto attraverso un approccio che tiene conto delle esigenze e logiche di sviluppo specifiche del territorio».

Nel dettaglio, fino al 15 aprile gli abitanti dei comuni coinvolti nell’iniziativa possono andare sul sito www.edisoncrowd.it e aderire con un importo compreso tra 250 e 3mila euro. Gli investitori inizieranno a maturare gli interessi ogni sei mesi a partire dal 30 aprile 2022 fino al 30 aprile 2025, data di chiusura della campagna, quando riavranno indietro anche il capitale versato.

I lavori di costruzione sono stati avviati lo scorso anno e l’entrata in esercizio è prevista entro la fine del 2023. In fase di progettazione, è stata rivolta particolare attenzione agli impatti sul territorio e alla preservazione del contesto paesaggistico, per cui la centrale sarà perfettamente in grado di garantire la naturale integrità ecologica del fiume Dora Baltea.