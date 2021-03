Da Chiesa a De Ligt: Juve, ecco da chi ripartire

Da una parte Andrea Pirlo tiene alta la pressione nel caso in cui l’Inter di Antonio Conte dovesse compiere un passo falso: «dobbiamo farci trovare pronti», va ripetendo il tecnico bianconero. Dall’altra c’è la dirigenza, che ha iniziato a lavorare per il futuro, per la prossima stagione. Mancano ancora tredici partite, è vero, ma in casa Juventus è già ora di fare i conti. John Elkann, nei giorni scorsi, ha dettato la linea per il futuro: «ringiovanire». Per risolvere il rebus Cristiano Ronaldo bisognerà attendere ancora un po’ di tempo. Intanto, però, gli uomini mercato di via Druento sono all’opera per programmare la Juventus del futuro. Partendo dalle basi, partendo da quei calciatori che possono essere considerati incedibili. Tra i pali – a meno di offerte clamorose – verrà confermato Szczesny; il suo vice dovrebbe essere ancora Buffon, a meno di ripensamenti dell’ultimo minuto. Terzo portiere, confermatissimo l’uomo spogliatoio Pinsoglio. I pilastri della difesa, invece, saranno De Ligt e Bonucci, mentre Demiral – che chiede più spazio – a fronte di una offerta importante potrebbe partire. Chiellini, invece, potrebbe smettere. Al suo posto, dovrebbe essere promosso in pianta stabile in prima squadra il romeno Dragusin. Sulle fasce confermatissimi Cuadrado e Danilo, dall’altra parte Alex Sandro, discontinuo soprattutto dal punto di vista fisico, potrebbe lasciare la Juventus. A metà campo si riparte da Arthur e McKennie (riscattato a titolo definitivo proprio nei giorni scorsi dallo Schalke 04) mentre Ramsey e Rabiot potrebbero essere sacrificati a fronte di interessanti plusvalenze. Anche Bentancur non è più incedibile. Pirlo, a proposito, vuole un Pirlo per la mediana del prossimo anno. Passando alla fase offensiva, la Juve ripartirà sicuramente da Chiesa e Kulusevski. Mentre su Dybala, Morata e Ronaldo c’è grande incertezza. Molto dipenderà da cosa farà CR7.