Da Carmagnola a Sauze: la Befana va “in volo” sulla provincia torinese

“L’Epifania tutte le feste porta via” recita un proverbio popolare, ma non prima di un’ultima giornata, quella di domani 6 gennaio, all’insegna dei tanti appuntamenti a tema, dedicati ai più piccoli e non solo. La vecchietta più amata dai bambini è infatti attesa in molti paesi della provincia di Torino. A Giaveno in particolare si mostrerà nella sua veste più eccentrica. Mentre nel centro storico, dalle 10 alle 20 ci si potrà aggirare per il mercatino di produttori locali e artigiani, la Befana al calar del sole, per la gioia di grandi e piccini, scenderà dal campanile, sul lato di via Umberto I, lanciando caramelle e cioccolatini.

E contrariamente a quanto recita una vecchia filastrocca, a Carmagnola “La Befana vien di giorno” con numerose attività ed eventi totalmente gratuiti in diversi punti del centro. Si comincia alle 10 da Largo Vittorio Veneto, con la “Baufana”, parata a sei zampe con gli amici animali e alle 11, con lo spettacolo di danza “Il Gran Ballo della Befana” in piazza Sant’Agostino. Dalle 14.30 verranno aperti al pubblico la Casa della Befana, il PalaBefana e l’Ufficio Postale. E in tanti locali cittadini si potrà gustare il dolce dell’Epifania per eccellenza, la “fugassa d’la Befana”, made in Carmagnola. A concludere la giornata, alle 18, in piazza Sant’Agostino, “Skyline”, uno straordinario spettacolo di danza verticale, sulla facciata di Palazzo Lomellini.

“Accendi la Befana” è invece il programma, dalle 14, in piazza del Popolo ad Avigliana. L’evento prevede giochi, esibizioni degli allievi della scuola di ballo “La Flaca” e naturalmente una distribuzione di cioccolata calda e dolciumi. All’imbrunire non mancherà il tradizionale falò della Befana.

Acrobati, giocolieri e trampolieri accoglieranno invece le famiglie, dalle 16.30, al palazzetto dello sport di Alpignano e ai più piccoli verrà regalata la calza con le più dolci sorprese.

Per i più sportivi – e non solo bambini -, a Pinerolo e Torre Pellice, l’Epifania si festeggerà sui pattini. Nei palaghiaccio – a Pinerolo dalle 16 alle 19 e a Torre Pellice dalle 21 alle 23 – si ballerà sul ghiaccio a ritmo di musica, verranno organizzati giochi e attività, tra caramelle, cioccolatini e carbone, esclusivamente dolce. Al Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, si potrà partecipare, alle 14.30, a “La Befana sbadata”, una caccia al tesoro dedicata alle famiglie, alla ricerca della scopa magica da restituire alla Befana con la testa fra le nuvole.

Infine, salendo in quota, a Sauze d’Oulx, località turistica notoriamente festaiola, già da oggi e per tutta la giornata di domani, venerdì 6 gennaio, in piazza Assietta torna il mercatino con prodotti tipici dell’enogastronomia locale e dell’artigianato tipico.