Da Belotti a Bremer: Cairo a tutto campo

Il presidente Urbano Cairo torna a parlare del caso Andrea Belotti. Ma, almeno a parole, non sembrano esserci stati grandi passi avanti nella trattativa per il rinnovo, anzi: «Va in scadenza, potrebbe anche aver già firmato con qualcuno» ha dichiarato ieri pomeriggio all’uscita dell’Assemblea di Lega Serie A, a Milano. «Dal primo di febbraio era libero di farlo – ha aggiunto il numero uno del club di via Arcivescovado – e forse doveva comunicarlo: potrebbe aver firmato, ma non credo». Questo il virgolettato del presidente Cairo, con il Gallo che si avvicina all’addio a parametro zero fissato per giugno. E, in estate, il numero uno del club rischia seriamente di perdere anche Gleison Bremer, ma almeno potrà sparare alto per il cartellino: «C’è molto interesse anche dall’estero ma vedremo a fine campionato, mancano ancora sette partite che non sono poche» il commento del patron sul futuro del brasiliano. L’Inter ha già cominciato a muovere i primi passi per il classe 1997, poi ci sono estimatori da ogni parte d’Europa: dall’Arsenal al Tottenham, dall’Atletico al Bayern, da via Arcivescovado puntano a scatenare un’asta al rialzo. Intanto, però, è già vigilia della sfida contro la Lazio, una gara che si porta dietro ancora qualche strascico dalla scorsa stagione. E proprio l’editore alessandrino fu tra i protagonisti di un accesissimo post-partita.

SCINTILLE CON LOTITO

All’andata le prime polemiche per il caos tamponi che tenne in apprensione il mondo biancoceleste, poi il blocco dell’Asl alla formazione granata per la partita di ritorno: i due faccia a faccia tra Toro e Lazio furono fortemente agitati dal Covid. A Roma il Toro conquistò il punto decisivo per la salvezza matematica, al 90’ scoppiò il putiferio sulle tribune dell’Olimpico. Cairo e Lotito vennero quasi alle mani, poi ci fu un battibecco anche tra il presidente granata e Ciro Immobile, accusato anche pubblicamente sui social di essere un simulatore. Con il tempo la situazione e le polemiche sono rientrate, ma quando si sfidano i due club il clima è sempre incandescente. Quest’anno il Toro non avrà l’assillo della classifica, ma l’obiettivo resta quello di fare bene e di allungare la striscia positiva: dopo la vittoria di Salerno e il pareggio contro il Milan, Belotti e compagni puntano al terzo risultato utile consecutivo.