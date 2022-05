Da Arisa a Valeria Marini, ecco la notte di gala del Turinista e SanremoSol

Concerti all’aperto, notti bianche, vetrine a tema ma, cosa sarebbe Eurovision senza il glamour fatto da special guest, star, starlette, cantanti e vip? A organizzare notti indimenticabili nel triangolo del centro fra l’Hotel Principi di Piemonte, il Golden Palace, dove soggiornano rispettivamente Mika, Pausini, Cattelan, Mahmood e Blanco, solo per citarne alcuni e il One Apple, ci ha pensato Turinista City Life, evento organizzato con il portale turinista.com, SanremoSol di Giuseppe Grande, e Casaro Nero e DeMaria Advisory Group, che fino al 15 maggio ospiteranno grazie ai loro eventi momenti degni di red carpet.

Il clou sarà in programma domani sera, presso il Salone delle Feste del Principi di Piemonte quando andrà in scena la cena di gala “Musica & Stelle” alla quale parteciperanno nomi quali: il Volo, ospiti della seconda semifinale del Festival, Francesca Brambilla, Andrea Damante, Elisa Visari, Arisa, Eleonoire Casalegno, Cecilia Capriotti, Matteo Diamante, Megghii Galo, Valeria Marini, Guenda Goria, Mirko Gangitano, Maria Teresa Ruta, Pago, Francesco Chiofalo, Drusilla Gucci. Grande attesa anche per alcuni dei tanti protagonisti dell’Eurovision Song Contest, dai tre conduttori, ai cantanti che potrebbero partecipare all’evento. La serata è organizzata da Fabiola Sciabbarrasi.

Per tutta la settimana, infine, dal One Apple, fino al 15 maggio, andrà on air #PlayOneApple, un long event radiofonico live e in streaminig di Veronica One Hit Station che, in sostanza, si trasferirà lì per tutta la settimana con l’intero cast. In palinsesto, ogni giorno dalle 21 alle 23 il TalkShow dedicato a Eurovision.