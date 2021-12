Da Ansaldi a Singo: il Toro rimette le ali

Ivan Juric può sorridere: Ansaldi e Rodriguez hanno già messo minuti sulle gambe nel secondo tempo del posticipo di lunedì sera contro il Cagliari e si candidano a una maglia da titolare domenica all’ora di pranzo contro il Bologna. Assieme a loro, il tecnico croato ritroverà anche Singo: l’ivoriano ha scontato la squalifica che aveva rimediato contro l’Empoli nel primo tempo – rosso ingenuo per il classe 2000 nato il giorno di Natale – e si rimetterà a disposizione del tecnico. Qualità sulle fasce e soprattutto esperienza da vendere parte di Ansaldi e Rodriguez. Sull’argentino Juric ha dispensato parole al miele: «Ci è mancato Cristian che è uno che sa dare amore alla palla», ha detto l’allenatore al termine della sfida contro il Cagliari dell’ex Mazzarri. Discorso simile per quel che riguarda lo svizzero, ex Milan, Rodriguez, letteralmente rinato grazie alla cura Juric, dopo un anno, lo scorso, da dimenticare. Il Toro in termini economici ha investito molto sul nazionale scudocrociato. Rodriguez sta ripagando allenatore e dirigenze a suon di prestazioni positive. E quando l’elvetico manca si sente eccome nello scacchiere della retroguardia granata. È lo stesso Juric a farne capire il motivo: «Rodriguez – ha dichiarato sempre al termine della sfida di Cagliari – partendo da dietro ci ha dato un altro sviluppo del gioco. È entrato benissimo, ci ha dato un altro livello di gioco». Con loro due Juric ritrova qualità sulla catena mancina.

Quella qualità, fisicità e potenza che ritroverà, come dicevamo già sopra, con il rientro di Singo dopo il turno di stop. L’ivoriano dovrà dare tutto in campo da qui a fine anno. Il Toro, infatti, sarà costretto a farne a meno a gennaio – così come Ola Aina – perché impegnato in Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio.