Da abbattere 26mila cinghiali: «Caccia con gabbie e pistole»

Utilizzare i cani per la caccia “in braccata” per un mese in più all’anno oltre alle gabbie, ma anche la possibilità di cacciare per “autodifesa” per chi ha un porto d’armi. Sono soltanto alcune delle richieste su cui Coldiretti si è confrontata con gli organi di gestione faunistica della provincia, Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini, «dove i rappresentanti degli agricoltori sono spesso messi in minoranza dai cacciatori».

Al centro della discussione i danni da cinghiale alle colture agricole e l’emergenza della peste suina che rappresentano una minaccia per l’allevamento. L’obiettivo di agricoltori e cacciatori è di modificare la legge nazionale sulla fauna selvatica del 1992, «quando quasi non c’erano i cinghiali in Piemonte e che aveva l’esclusiva finalità di preservare la fauna come “patrimonio indisponibile” dello Stato».

Comune anche l’intento di proporre la caccia al cinghiale con i cani dagli attuali 90 giorni a 120, soluzione mai approvata da Palazzo Chigi. «È necessario prolungare la caccia al cinghiale in braccata fino alla fine dell’inverno quando è più facile localizzare i branchi ed è più agevole l’abbattimento per la mancanza di vegetazione». Tra le altre istanze, quella di potere cacciare il cinghiale sulla neve e nelle aree percorse da incendi dove è vietata: almeno 10mila ettari solo in Valle di Susa.

«Bisogna raggiungere almeno 26mila cinghiali abbattuti, che è l’obiettivo per contrastare peste suina e danni alle colture – spiega il presidente Bruno Mecca Cici -. Gli agricoltori, però, pretendono anche che i rimborsi a cui hanno diritto siano quantificati in modo congruo e arrivino agli agricoltori in tempi rapidi. Oggi sono insufficienti, gli accertamenti sono discutibili e quei pochi soldi si vedono dopo anni. Così ci sentiamo davvero presi in giro».