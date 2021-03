Da 10 anni vivono sotto il ponte: «In mezzo ai rifiuti, come topi»

«Tutti sanno che vivo qui. Andare via? E come faccio a permettermi un affitto, senza un lavoro?». Iulia, di origine romena, da dieci anni risiede sotto il ponte di via Artom, al confine tra i comuni di Torino e Nichelino. Ci abita col suo compagno, Iovin, anche lui romeno. Racconta che un tempo faceva la badante, poi l’anziana signora che avrebbe dovuto regolarizzarla è morta e lei, che abitava in un appartamento di via Somalia, è stata sfrattata. A dire il vero, la bidonville in cui vive la coppia, sorta dove passa il Sangone, non è una novità spuntata fuori dal nulla. Anzi, prima era molto più popolata, sempre da nomadi. Ora invece è quasi deserta. A livello igienico-ambientale siamo però ai limiti del consentito, e forse anche un po’ oltre.

C’è infatti una montagna di rifiuti, senza contare passeggini, carriole, guaine di rame, ombrelli, copertoni. Iovin, quando esce in bicicletta, passa nelle discariche di zona, si ferma e porta a casa quello che può servire. Uno dei posti più gettonati era l’ecomostro che si era formato in strada Castello di Mirafiori, che dopo la denuncia sulle nostre pagine è stato smantellato. Insieme alla coppia ci sono anche due cani, che abbaiano non appena avvertono i passi degli estranei. Ogni tanto vengono dei tossici a bucarsi, ma Iulia e Iovin li mandano via. L’uomo sbarca il lunario raccogliendo le cassette al mercato. Certo, dieci anni di vita sotto un ponte sono difficili da comprendere, ma a quanto pare la situazione è a conoscenza sia dell’Asl che dei vigili. «E una volta era venuto anche il sindaco di Nichelino», racconta la donna. Che ha anche un figlio. «Ma non è qui. Vive e lavora a Londra». Per conoscere le notizie dal mondo, c’è la radio, accesa per gran parte del giorno. «Sento che ci sono tante vittime per Covid. Vorrei fare il vaccino, ma non so come fare». A dire il vero, dopo una fugace occhiata alla possibile bomba ecologica che si è creata sotto il ponte, quasi ci si dimentica che esiste una pandemia.

«Anche in periferia abbiamo situazioni al limite – afferma Simone Fissolo, candidato dei Moderati – e non solo in centro. Ma le politiche sociali, spesso, non riescono a convincere chi è senza un tetto ad intraprendere percorsi di inclusione».