Custodiva oltre un chilo di hashish: 38enne arrestato in Lungo Dora Napoli a Torino

Lo scorso mercoledì pomeriggio, durante il controllo di un negozio in Lungo Dora Napoli a Torino, agenti dei commissariati Barriera Milano e Madonna di Campagna si sono imbattuti in un cittadino marocchino di 38 anni. L’uomo, sottoposto a controlli, è risultato irregolare sul territorio nazionale; perquisito, è stato inoltre trovato in possesso di una modica quantità di droga: una decina di grammi di hashish.

IN CASA CUSTODIVA DIECI PANETTI DI HASHISH

I poliziotti hanno effettuato una perquisizione domiciliare dell’alloggio in cui il 38 enne viveva, rinvenendo ben 10 panetti di hashish, per un peso superiore al chilogrammo. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.