”Cuori” e le Molinette: la Torino degli anni ‘60 prepara lo sbarco in Tv

In città se ne parla da mesi, a causa della lunghissima lavorazione che ha tenuto occupati gli studi Lumiq di corso Lombardia e ha spesso visto il cast impegnato in riprese esterne, ma ora l’attesa si è diffusa a tutta Italia visto che da qualche tempo su Rai Uno gli spot della fiction “Cuori” hanno iniziato a fare capolino sempre più spesso. La data della prima messa in onda, del resto, è sempre più vicina: domenica 19 settembre è prevista la prima delle 8 serate dedicate.

«Abbiamo girato a Torino per 26 settimane», spiega Matteo Martari, co-protagonista della fiction insieme a Daniele Pecci e Pilar Fogliati. «Si potrebbe definire un medical melò, quasi tutto ambientato in un ospedale, e prende spunto dall’attività di ricerca e dalla vita del reparto fondato da Cesare Dogliotti e Angelo Actis Dato alle Molinette. Torino ormai è un po’ la mia seconda casa, ormai, dopo i tanti mesi passati lì per girare le due stagioni di “Non uccidere” con Miriam Leone ora è arrivato questo progetto».

“Cuori” è diretta dal torinese Riccardo Donna: al centro del racconto le vite di tre geniali e ambiziosi medici dell’ospedale Molinette, negli anni ’60. Le loro vicende hanno radici storiche proprio in città, e tutta Torino è stata teatro della lavorazione nel corso di 56 giorni di riprese in esterna: tra i luoghi che si potranno rivedere in tv ci sono Docks Dora, Palazzo Cisterna, Torino Esposizioni, Cavallerizza Reale, Castello e Parco del Valentino, Circolo Canottieri Armida, Teatro Carignano, Galleria Subalpina e Cinema Romano, Monte dei Cappuccini e Facoltà di Anatomia, ma anche diverse altre location fuori città come il Villaggio Leumann a Collegno e il Ponte del Diavolo a Lanzo.

«Tra lotte di potere, feste, balli, emergenze notturne e operazioni a cuore aperto, triangoli amorosi e amicizie ritrovate e forse perdute, i protagonisti avranno sempre a che fare con quell’organo meraviglioso chiamato cuore»: così recita il testo promozionale della serie, che punta sull’aspetto umano e sentimentale facendo muovere i suoi personaggi “inventati” all’interno di uno scenario storico vero e documentato.

Anche a livello di impatto sul sistema lavorativo locale “Cuori” è stata una vera impresa: la lista di collaboratori conta un totale di 128 professionisti, tra cui una forte percentuale di maestranze locali con 50 piemontesi nella prima unità, insieme a 28 dipendenti del Centro di Produzione Rai, a cui si aggiungono 46 nella seconda unità. Nel cast artistico anche 46 attori e attrici locali impiegati in ruoli minori (tra i più noti: Carola Stagnaro, Gaia Messenklinger, Simona Nasi, Piero Cardano e Mario Viecca), insieme a ben 1900 figurazioni utilizzate nel corso delle riprese.