Cuorgnè. Picchiano e minacciano uomo con una pistola per estorcergli denaro: tre arresti [VIDEO]

I carabinieri del Comando Compagnia di Ivrea hanno rintracciato ed arrestato tre italiani, responsabili in concorso di tentata estorsione aggravata dall’uso di arma da fuoco e lesioni personali gravi.

L’indagine, condotta dalla Stazione Carabinieri di Cuorgnè tra novembre 2020 e febbraio 2021, ha preso il via dalla denuncia presentata da un cittadino del luogo vittima di violenze e minacce finalizzate ad estorcergli denaro per un valore che supera i 60mila euro. I tre uomini rintracciati, con violenza e gravi minacce, hanno costretto la parte offesa a saldare un presunto debito con loro contratto.

In particolare, i tre hanno invitato la vittima ad un incontro in un luogo isolato di Cuorgnè e, una volta sul posto, lo hanno prima malmenato, procurandogli varie lesioni e fratture al volto e subito dopo hanno esploso dei colpi di arma da fuoco, facendogli chiaramente intendere che se non avesse ottemperato alla richiesta avrebbero rivolto gli spari contro di lui. Per costringerlo a pagare hanno anche minacciato di richiedere il denaro ai suoi familiari. Sono in corso perquisizioni anche nei confronti di soggetti vicini al gruppo criminale con la finalità di ricercare droga ed armi.