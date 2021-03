Cuore Toro, rimonta da brividi: 3-2 al Sassuolo, salvezza possibile

Cuore Toro. Sotto di due gol a un quarto d’ora dal termine, la squadra di Nicola trova la forza per ribaltare il match col Sassuolo e per incamerare tre punti vitali per la classifica. Tre a due nel recupero: finisse oggi il campionato, i granata sarebbero salvi.

Nicola sceglie di puntare su Belotti sin dal primo minuto e lancia il Gallo in attacco al fianco di Sanabria. Conferma per Lyanco in difesa, con Mandragora, Rincon e Lukic in mediana. De Zerbi, invece, si schiera col 4-2-3-1 con Berardi, Defrel e Djuricic alle spalle di Caputo.

Al 6′ i granata sono già sotto. Djuricic affonda sulla destra e crossa in mezzo, sponda di Caputo per Berardi che batte Sirigu con freddezza. Il Toro reagisce d’orgoglio, ma Consigli nega la via del gol prima a Belotti, poi a Murru. E al 38′ il Sassuolo raddoppia: questa volta è Toljan a imbeccare Berardi, che si coordina al volo e firma lo 0-2.

Nella ripresa subito dentro Vojvoda e Verdi al posto di Murru e Lukic. Djuricic si mangia il terzo gol, mentre Consigli dice di no a Mandragora. Entra anche Gojak al posto di Bremer e il Toro spinge: al 22′ Ferrari sulla linea respinge un colpo di testa di Izzo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Pericoloso anche il Sassuolo in contropiede: Lyanco respinge una conclusione da posizione defilata di Caputo.

Nicola lancia anche Zaza e l’attaccante, al 32′, riaccende le speranze su sponda di testa di Sanabria, battendo il portiere con una conclusione di giustezza. Finale all’assalto e al 42′ arriva il 2-2: conclusione di Goyak respinta a fatica da Consigli, sbuca Mandragora e firma il pari da due passi.

C’è ancora qualche minuto e il Toro ci crede. Entra Bonazzoli per Belotti, ma è Sirigu a salvare da campione sul destro teso di Obiang. Poi, al 2′ di recupero, l’apoteosi: Ansaldi crossa dalla destra, testa di Zaza e palla in rete. Tre a due all’ultimo respiro e tre punti in classifica: così la salvezza è possibile.